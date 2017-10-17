修正-香港社会：政府将提出中止审议印花税修订，“让路”高铁一地两检讨论

(修正内文第二及三段“运房局”简称)

路透香港10月17日 - 香港特区行政长官林郑月娥周二预告，运输及房屋局局长陈帆将在明日的立法会大会上，就审议《2017年印花税（修订）条例草案》提出中止议案，以让高铁“一地两检”无约束力政府议案可在下周三（25日）先在立法会进行讨论。

林郑月娥并表示，会在完成一地两检政府议案及完成有关今年施政报告的辩论后，尽快再将《印花税（修订）条例草案》提上立法会，而在这段中止辩论期间，会要求运房局重新审视并认真考虑由议员提出的修订，即将住宅买家取回印花税的差额的换楼期，由原来的六个月稍为延长。

“在这段中止辩论期间，我会要求运房局重新审视认真考虑由议员提出的修订是否可以接受，主要是换楼期，（能否）由六个月延长至九个月至12个月。”她说。

林郑月娥表示，会看看现时楼宇买卖的情况，是否有足够理据去看议员的修订。

“如果政府有新的看法，当修订条例草案重新在立法会进行委员会审议阶段，政府或许不会以过往强烈去游说议员支持政府立场（的做法），而是可能接受议员提出的修订，让换楼期稍为延长。”她说。

政府2016年11月宣布全面提高住宅物业从价印花税率至一律15%，但签约时没拥有物业的永久居民则可获豁免，而换楼人士在六个月内出售原有物业，可取回印花税的差额。由于有关修订仍尚待立法会通过，故目前所有住宅物业交易仍按双倍印花税率计算，并会在法例通过后向有关人士收回少付的印花税税款。

林郑月娥解释，政府暂时中止辩论印花税草案并非谁较重要的问题，因参考对上两次2012和2013年有关楼市辣招印花税条例，到委员会阶段然后三读通过，分别用了26和19小时，所以假设是次辩论时间相若，就会直接进入10月25日的立法会会议。

“所以权衡轻重，暂时中止委员会审议阶段，待一地两检无约束力政府议案可先在立法会有讨论的机会。”她说。

她表示，目前广深港高速铁路（香港段）工程已完成95%，港铁公司有信心明年第三季具备开通条件，由现在距离明年第三季不足一年时间，尚有很多工作需要做，包括落实一地两检法律“三步走”，并争取明年暑假立法会休会前能通过本地法律，如不在10月25日进行无约束力政府议案讨论，时间将非常紧迫，并可能赶不及完成立法。

根据政府提出的一地两检安排，内地当局将以租赁形式在高铁香港段西九龙总站设立内地口岸，使离港及抵港旅客能在站内完成香港及内地两个口岸的通关手续，以发挥高铁的效益。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)