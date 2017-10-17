重发-台湾债市：五年券殖利率收跌创三周低位，交投意愿仍低缺乏方向感

(重发以修改错别字) * 五年券殖利率连五跌，创三周低位 * 10年增额券周五将发行前交易，料现券殖利率易升难跌 * 106/10殖利率区间料在0.70-0.72% 路透台北10月17日 - 台湾五年公债106/10期发行前交易殖利率周二连五 日收跌，创三周低位；交易员表示，市场观望等待周五新一期10年公债上场，目前未有明确 方向，交投意愿低落。 交易员表示，美债没有新的方向，日前五年公债标售虽稍佳，但随后交投意愿偏低，殖 利率变动不大，目前等待周五的新券上场。五年公债殖利率收盘前低为9月26日的0.6950%。 〞短券风险有限，大家去买消化资金。〞一位大型证券商交易员说。 他们认为，美债若波动也偏小，不排除台债到年底前都在此间水位窄幅游走。而周五有 新一期10年券106/9增额券的发行前交易，预料周五以前10年现券殖利率可能略有走高压力 。 周五新期106/9期10年公债增额发行前交易首日上场。此期公债将于11/7(二)标售，11/ 10(五)发行，金额250亿台币。 上周标售的五年期公债106/10期得标利率在0.72%。该结果略低于路透调 查预估的0.73-0.75%，较上次标售的五年公债106/5R得标利率0.7830%走低6.3基点。 他们也说，虽然美联储主席人选令美债波动，但反观台湾央行总裁人选也迟迟未定，市 场人士认为，不论是谁接任央行总裁，都可能尽量减低波动性。 〞新人选会如何操作货币政策，大家都很模糊、很空白。不过可以肯定萧规曹随的机率 还是最高。〞另位证券商交易主管说。 美国公债收益率周一上涨，此前报导称，美国总统特朗普青睐斯坦福大学教授泰勒(Joh n Taylor)出任下一任美联储主席，且美联储主席叶伦周末称美国经济维持强势。10年期公 债收益率报2.300%。 交易员预估，明日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.01-1.03%；五 年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.70-0.72%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 -0.58 0.7027% 0.7027-0.7125% 42.5 10 106/9 -0.13 1.0150% 1.0150-1.0165% 3.0 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0150% 5 106/10 0.7027% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)