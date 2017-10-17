更新版 1-新债招标：甘肃七年专项地方债中标利率较下限上浮9bp--业内人士

(新增普通专项债招标结果) 路透北京10月17日 - 业内人士周二透露，中国甘肃省今日下午招标的七年期普通专项地方债，中标利率 为3.80%，较投标区间下限上浮9个基点（bp），投标倍数为2.83倍。 中国债券信息网上午发行快报还显示，甘肃省今日上午招标的13期五年期土地储备专项债中标利率最低为 3.85%，最高为3.99%，较3.67%的投标下限上浮18-32个bp。同时招标的10年期收费公路专项债券中标利率为4. 26%，较投标下限上浮59bp。 该省本次招标发行包括普通、收费公路和土地储备在内的多种专项地方债，总额108亿元人民币，期限包 括五、七和10年三种。 公告显示，普通专项地方债期限七年，发行总额28亿元；收费公路专项债规模30亿元，期限10年；土地储 备专项债发行规模50亿元，涉及13个市(州)，全部为五年期。 上述债券全部为新增债券，联合资信评估有限公司对债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 利率 倍数 招标时间 起息日 ) 专项债券(土地储备) 其中：兰州市 5年 17 3.85% -- 10月17日9:30-10:10 10月18日 嘉峪关市 5年 1 3.99% -- 金昌市 5年 1 3.99% -- 白银市 5年 5 3.87% -- 天水市 5年 5 3.87% -- 武威市 5年 2 3.92% -- 张掖市 5年 2 3.93% -- 平凉市 5年 2 3.87% -- 10月17日10:30-11:10 10月18日 酒泉市 5年 3 3.85% -- 庆阳市 5年 4 3.85% -- 定西市 5年 2 3.86% -- 陇南市 5年 3 3.86% -- 临夏州 5年 3 3.86% -- 小计 50 专项债券(收费公路) 10年 30 4.26% -- 专项债券(普通) 7年 28 3.80% 2.83 10月17日15:00-15:40 10月18日 总计 108 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标 日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方 式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)