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更新版 1-中国汇市：人民币震荡大幅收贬，受月中购汇需求和美指反弹拖累
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2017年10月17日 / 早上8点58分 / 5 天内

更新版 1-中国汇市：人民币震荡大幅收贬，受月中购汇需求和美指反弹拖累

2 分钟阅读

    * 人民币震荡大幅收贬
    * 月中实需购汇需求较旺
    * 十九大召开在即，人民币延续宽幅波动
    * 远期结售汇对掉期和即期影响趋弱

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京10月17日 - 人民币兑美元即期周二震荡大幅收贬逾200点，
时隔一周再度跌破6.6元关口，盘中一度跌逾300点。交易员表示，昨日美元指数反弹，加上
月中实需购汇较旺，共同打压人民币走弱；中共十九大明日就将召开，市场普遍预期人民币
汇率将维持区间宽幅波动。
    
    他们并指出，十九大可能更多的影响是心理层面，何况外部环境短期变化也较小；另外
随着远期结售汇趋于均衡，其对掉期和即期的影响可能逐渐减弱。
    
    “今天市场波动挺大的，大额购汇比较多，尾盘有人在买（美元），一下就（把美元）
买高了。”一中资行交易员称。
    
    他并表示，月中有客盘集中购汇，近期人民币可能还有贬值空间；不过十九大期间，汇
价不会大升大贬，而是在上下300点的区间内宽幅波动。
    
    全球汇市方面， 美元指数周二升至一周高位，受益于美国公债收益率(殖利率)上升。
此前有报导称，美国总统特朗普青睐一位在政策上偏鹰派的美联储主席人选。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美     今日          上日        升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C     6.616        6.5912      -0.37%
               FXS>                             
   中间价              6.5883        6.5839      -0.07%
 成交额<CNYSPTVOL=C  252.11亿美   283.2亿美元       
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      332       日低6.6215   日高6.58
                                                   83
   今年以来升贬幅度                                5.04%
 2005年汇改以来升贬                               25.10%
               幅度                             
  一年期美元/人民币         1010                        
               掉期                             
                                                
                                                    
 离岸人民币市场         今日          上日              
   CNH即期             6.6113        6.583              
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.765        6.7212             
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6135
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.7856元、5.898元和8.7754元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/杨淑祯)

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