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重温稿-台湾货币市场：短率高位趋于下调，资金供给增加但需求不振
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2017年10月18日 / 凌晨12点04分 / 4 天前

重温稿-台湾货币市场：短率高位趋于下调，资金供给增加但需求不振

3 分钟阅读

    * 资金状况续宽松，拆款高位比重降低
    * 短票买气趋升，成交利率高位下滑
    * RP利率持稳，留意明日公债交割

     记者 董永年
    路透台北10月17日 - 台湾银行间短率高位周二趋于下调。资金调度人士指出，银行补
积数告一段落，今日资金更趋宽松，且因票券商缺口较小，利率较高的拆款选择到期不续，
使得利率高位成交比重减少。
    
    他们表示，近日外资偏向汇入，且因整体市况转趋宽松，今日拆出需求较拆入为大，询
问是否有拆入需求的来电较多，午后等待央行冲销的队伍也变长。
    
    〞今天偏宽松，有些到期的就不续做了。〞一位拆出方大型银行交易员说。
    
    另一拆入方银行交易员则称，今天拿了两、三天的拆款，利率没离隔拆太远，感觉调度
蛮容易的。
    
    一大型票券商交易员指出，今天还掉不少拆款，七天内的成交利率集中在0.36%，较上
日成本有所降低。    
    
 本地时间17:41                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.205                     30.158       
 台湾加权股价指数<.TWII        10,723.15                  10,774.21    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.280%              0.182-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.184-0.380%              0.182-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.270-0.370%              0.310-0.375%
   
    
    **短票利率高位下调**
    
    短票方面，票券商表示，今日资金状况较上日更为宽裕，银行买票需求增加，使得月内
与跨月短票成交利率高位向下调整。 
    
    一大型票券商交易员指出，今日将不少利率较高的拆款还掉，以卖票为主，且因资金缺
口不大，很快就补平了。
    
    〞我们今天缺口小，所以不接月内票了。〞另一位大型票券商交易员称。   
         
    今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.35-0.36%，上日在0.35-0.37%
；跨月短票利率主要成交在0.37-0.38%，上日在0.37-0.39%。  
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.377%，区间在0.29-0.40%，
成交130.23亿台币；前日加权平均利率在0.380%，区间在0.35-0.40%，成交175.01亿台币。
    
    台湾央行周二发行895亿台币定存单，较今日到期定存单金额882.5亿台币，发行余额增
12.5亿台币。
    
    本周到期央行定存单共1兆1,084亿台币，余日分别为：周三3,555亿、周四2,898亿及周
五2,543.5亿。
    
    拆款中心资料显示，周二银行超额准备602亿台币，累计超额准备4,031亿台币、
加计前期1%的超额准备5,293亿台币。  
     
       
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，今日银行资金偏多，找券还蛮积极的
，但成交利率持稳未变。    
    
    他们并提到，由于明日有250亿台币公债要交割，预料会让市况稍稍趋向保守，但应不
至于带动利率向上。    
    
    另一票券商交易员则称，今日资金缺口小，都以到期续做为主，预料近期利率应该不会
变化。    
        
    本周余日主要债券交割有：周三台北富邦银行发行次顺位金融债17.5亿台币、周四法国
兴业银行发行七年期债券9.3亿南非币；周四还有马来亚银行发行30年期美元债3
亿。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持稳，月内公债RP利率主要在0.30-0.31%，
同上日；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月利率在0.42%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大多持平；一周内公债RP利率主要在0.26-0.33%
；公司债方面，一周内RP利率主要区间在0.28-0.35%。(完)   

 (审校 张喜良/杨淑祯)

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