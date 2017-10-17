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更正-美国债市：公债收益率曲线趋平，两年期公债收益率触及近九高位
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#亚洲
2017年10月17日 / 晚上8点23分 / 4 天内

更正-美国债市：公债收益率曲线趋平，两年期公债收益率触及近九高位

2 分钟阅读

 (更正：因译文有误，文中第四段应为“两年期和10年期公债收益率差跌
至2016年8月来最低水准”，而非“2016年10月来最低”。)
    * 预期下一任美联储主席更鹰派提振短债收益率
    * 两年期公债收益率触及近九高位
    * 美国进口物价升幅为2016年6月来最高
    * 长期通胀指标持续落后

    路透10月17日 - 美国公债收益率曲线周二趋平，两年期公债收益率
触及2008年11月来最高水准，较长期公债收益率下跌。
    
    分析师称，较短期公债和较长期公债收益率差收窄，是因为对美国联
邦储备理事会(美联储/FED)升息速度加快的预期增强，且几乎没有长期通
胀上升的迹象，因今年美国物价增长指标一直疲弱。
    
    五年期公债收益率触及10月6日来最高水准，而30年期公债收益率降
至9月27日来最低，这令五年期和30年期公债收益率差降至2007年11月来
最低的83.94个基点。
    
    两年期和10年期公债收益率差跌至2016年8月来最低水准。
    
    周一媒体报导，斯坦福大学教授泰勒与总统特朗普会面后给总统留下
深刻印象，且他是接任美联储主席叶伦的可行的提名人，这令短债收益率
的涨势加速。
    
    “在这次会面前，市场的想法是特朗普会任命一位相对鸽派的美联储
主席，因鉴于特朗普的财政政策计划，这样安排更好，”Jefferies and 
Co.货币市场分析师Tom Simons说，“但市场聚焦泰勒，不仅是他主张鹰
派政策，而且他比特朗普考虑的其他美联储主席候选人的鹰派得多。”
    
    较担心通胀持续偏低的美联储决策者赞成升息，而鸽派的美联储决策
者青睐在就业率保持在低位之际，维持低利率。
    
    叶伦周日表示，尽管通胀受抑，鉴于美国经济维持强势及劳动市场力
道，联储需要持续缓步升息。            

    “短债投资人对美联储政策的预期更加一致，即政策将更鹰派，不仅
仅是叶伦和她的讲话，也因为可能有一位更鹰派的美联储决策者，”Pipe
r Jaffray & Co.固定收益策略部门主管Justin Hoogendoorn说。

    Hoogendoorn强调，技术，美国和欧洲等大型经济体人口老龄化，以
及全球贸易抑制长期通胀攀升。
    
    强于预期的美国进口物价也扶助提振较短期公债收益率。美国劳工部
周二公布，美国9月进口物价较前月上升0.7%，为2016年6月来最大按月涨
幅，8月确定为按月上升0.6%。            (完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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