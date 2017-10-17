更正-美国债市：公债收益率曲线趋平，两年期公债收益率触及近九高位

(更正：因译文有误，文中第四段应为“两年期和10年期公债收益率差跌 至2016年8月来最低水准”，而非“2016年10月来最低”。) * 预期下一任美联储主席更鹰派提振短债收益率 * 两年期公债收益率触及近九高位 * 美国进口物价升幅为2016年6月来最高 * 长期通胀指标持续落后 路透10月17日 - 美国公债收益率曲线周二趋平，两年期公债收益率 触及2008年11月来最高水准，较长期公债收益率下跌。 分析师称，较短期公债和较长期公债收益率差收窄，是因为对美国联 邦储备理事会(美联储/FED)升息速度加快的预期增强，且几乎没有长期通 胀上升的迹象，因今年美国物价增长指标一直疲弱。 五年期公债收益率触及10月6日来最高水准，而30年期公债收益率降 至9月27日来最低，这令五年期和30年期公债收益率差降至2007年11月来 最低的83.94个基点。 两年期和10年期公债收益率差跌至2016年8月来最低水准。 周一媒体报导，斯坦福大学教授泰勒与总统特朗普会面后给总统留下 深刻印象，且他是接任美联储主席叶伦的可行的提名人，这令短债收益率 的涨势加速。 “在这次会面前，市场的想法是特朗普会任命一位相对鸽派的美联储 主席，因鉴于特朗普的财政政策计划，这样安排更好，”Jefferies and Co.货币市场分析师Tom Simons说，“但市场聚焦泰勒，不仅是他主张鹰 派政策，而且他比特朗普考虑的其他美联储主席候选人的鹰派得多。” 较担心通胀持续偏低的美联储决策者赞成升息，而鸽派的美联储决策 者青睐在就业率保持在低位之际，维持低利率。 叶伦周日表示，尽管通胀受抑，鉴于美国经济维持强势及劳动市场力 道，联储需要持续缓步升息。 “短债投资人对美联储政策的预期更加一致，即政策将更鹰派，不仅 仅是叶伦和她的讲话，也因为可能有一位更鹰派的美联储决策者，”Pipe r Jaffray & Co.固定收益策略部门主管Justin Hoogendoorn说。 Hoogendoorn强调，技术，美国和欧洲等大型经济体人口老龄化，以 及全球贸易抑制长期通胀攀升。 强于预期的美国进口物价也扶助提振较短期公债收益率。美国劳工部 周二公布，美国9月进口物价较前月上升0.7%，为2016年6月来最大按月涨 幅，8月确定为按月上升0.6%。 (完) (编译 利棣儿；审校 李军)