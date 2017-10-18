更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌破6.62关口，月中购汇旺盛压低汇价

* 人民币小幅收跌，中间价则跌逾百点 * 月中实需购汇仍不少，拖累汇价继续走贬 * 关注中共十九大会议会否有影响力的消息 * 流动性较之前明显充裕，短期人民币料延续宽幅波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京10月18日 - 人民币兑美元即期周三先扬后抑，震荡收贬，中间价则跌逾百点。 交易员表示，昨日国际美元指数续升，打压人民币中间价；今日中共十九大召开，不少交易员亦关注会议是否 有影响力的消息，而月中实需购汇较多在午后继续打压汇价，短期人民币料延续宽幅波动。 他们并指出，今早市场流动性较之前明显充裕，双边点差大部分时间都在5个点左右，估计在会议持续期 间，除非外部出现明显变动，人民币稳定性较之前会有所提高。另外，昨日美国财政部公布的半年度汇率政策 报告亦对人民币的影响有限。 “早上不知道谁砸（美元）了一波，可能是想着十九大期间汇价应该稳一稳，没想到下午还是购汇多，就 （把美元）拉上去了。”一中资行交易员称，“近期可能就在6.6附近，波动不会很大。” 亦有中资行交易员表示，目前十九大对汇市还没有什么影响，大家也在等是否有影响力的消息。 十九大正式召开前夕，中国人民银行副行长潘功胜周三表示，近段时间人民币汇率比较稳定，而且能够看 到汇率是市场化推动的。央行已基本上退出常态化的市场干预，十九大后人民币汇率会有一个更稳定的基础。 增强汇率弹性，保持人民币汇率在均衡水平上的基本稳定，这个基本原则不会变，技术上的一些改革会在这个 基本原则下进行。 中国共产党十九大会期为10月18日-24日。 全球汇市方面，美元周三小幅上涨，投资者等待有关美国总统特朗普可能任命一位立场偏鹰派的人选担任 美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席，以及有关美国税改计划进展的更多消息。 而美国政府周二未将中国列为汇率操纵国，但在总统特朗普计划中的访华前夕仍对中国政府的经济政策持 批评态度。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6205 6.616 -0.07% FXS> 中间价 6.5991 6.5883 -0.16% 成交额<CNYSPTVOL=C 262.8亿美元 277.75亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 202 日低6.626 日高6.60 58 今年以来升贬幅度 4.97% 2005年汇改以来升贬 25.01% 幅度 一年期美元/人民币 972 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6199 6.6079 一年期NDF<CNY1YNDF 6.7735 6.759 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6231元；人民币兑欧元 EURCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7912元、5.887 5元和8.7301元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进/杨淑祯)