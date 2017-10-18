重温稿-《中国新债预测》国开行五年增发债收益率均值4.31%，七年期4.38%

* 招标品种：国开行5/7年增发债 * 招标金额：5年：70亿；7年：50亿 * 招标时间：10月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.27%-4.34%；4.35%-4.43% * 预测均值：4.31%；4.38% 路透上海10月18日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发五年和七年两期固息 债。路透调查显示，今日现券收益率先上后下，尾盘情绪略改善，一级新债需求亦向好，预 计明日国开新债需求尚可，定位料低于二级，收益率预测均值分别为4.31%和4.38%。 不过交易员同时指出，明日国家统计局将公布三季度国内生产总值(GDP)等宏观数据， 其对市场影响仍存不确定性。 “今天这个农发(债)发得太好，不敢看高了，今天都没中多少，最近配置好像挺多的。 ”北京一银行交易员称，下午一级情绪比二级要好，尾盘时二级也有些好转。 业内人士稍早透露，农业发展银行下午招标增发的一年、七年和10年期固息债，中标收 益率分别为3.7549%%、4.4184%和4.4556%%，对应投标倍数3.21倍、3.91倍和3.09倍。中债 农发行债收益率曲线 中，上述期限最新收益率分别为3.9160%、4.4435%和4.4 801%。 “明天出数据，靴子落地，应该能稳住，起码不会有更多人无脑砸了，”华中一银行交 易员表示，最近国开五年期品种比较活跃，感觉五年需求会好于七年。 交易员透露，国开债二级市场五年和七年品种收益率最新成交在4.36%和4.44%附近。另 据中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，五和七年最新收益 率为4.4084%和4.4293%。 明日两期债为国开行今年第六期 和第八期 的增发债， 票面利率4.02%和4.30%。具体发行条款如下： 2017年第6/8期增发债 ------------------------------------------------- 招标上限 5年：70亿；7年：50亿 期限/计息方式 5/7年固息 招标时间 10月19日14:30-15:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 10月23日 起息日 5年：2017/4/17；7年：2017/8/21 分销期 10月20日-10月23日 上市日 10月25日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 均为0.10% -------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)