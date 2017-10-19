更新版 1-中国企业：美团点评宣布完成40亿美元融资，投后估值达300亿美元

* 美团点评完成40亿美元新一轮融资

* 投后估值达300亿美元

* 腾讯领投，红杉和老虎基金等机构参与

* 引入新投资人Priceline集团，并展开业务合作 (新增更多评论和背景)

路透上海10月19日 - 外界关注的中国最大生活服务互联网平台美团点评融资终于落定。公司周四宣布，完成新一轮40亿美元融资，投后估值达300亿美元，此轮融资由腾讯领投。美团点评还与新投资人Priceline集团达成战略合作。

公司新闻稿称，此轮融资的主要投资人还包括红杉资本、新加坡政府投资公司、加拿大养老金投资公司、挚信资本、老虎基金、中国-阿联酋投资合作基金等。

美团点评CEO王兴表示：“完成此轮融资后，公司进入了一个全新的阶段...美团点评将承担更多社会责任，带动就业发展，建设更加开放合作、与全社会协调发展的社会企业。”

截至目前，美团外卖在配送侧直接带动就业岗位超过50万个。公司还表示，此轮融资后，公司将在人工智能、无人配送等前沿技术研发上加大投入。

而在线旅游集团Priceline集团高级副总裁Todd表示：“中国互联网的发展全球瞩目，在生活服务领域，美团点评是一家成长非常迅速的公司，我们双方有很多的合作潜力，未来将共同开发中国乃至全球巨大的出入境旅游市场。”

此次曾有知情人士透露，美团点评正在与潜在投资者洽谈融资30-50亿美元，这一轮融资的估值料约在250-300亿美元，腾讯将在这轮融资中追加投资10亿美元。

美团点评为2.8亿活跃买家和500万活跃商家提供优质服务，在包括餐饮、外卖、酒店旅游、电影、丽人、亲子、休闲娱乐、结婚等领域处于国内领先的市场地位。

美团点评是由国内最大的两家生活服务O2O平台--美团与大众点评于2015年10月合并而成。去年1月合并后的公司完成首轮融资逾33亿美元，腾讯、DST、挚信资本领投，淡马锡、加拿大养老基金等机构亦参与投资，融资后新公司估值超过180亿美元。该融资创下当时中国互联网行业私募融资单笔金额最高纪录。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进/杨淑祯)