重温稿-《中国新债预测》30年国债利率预测均值4.29%，后市分歧大且需求方单一

* 招标品种：财政部30年新发国债

* 期限及招标金额：280亿元

* 招标时间: 周五(20日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、保险、券商)

* 预测区间：4.28%-4.31%

* 预测均值: 4.29%(按各家机构预测值平均)

路透北京10月19日 - 中国财政部周五将招标发行30年固息国债。路透调查显示，今日虽现券市场情绪略有好转，但下午国开债招标结果一般，市场对后市分歧依然较大，且超长债需求方较单一，故预计明日需求一般，定位接近二级市场水准，预测均值为4.29%。

上海一银行交易员说，“今天情绪有点好转，GDP没想象中那么好，不过下午国开很一般呀，大家还是比较纠结的，不太看好这个债的需求。”

他并称，超长债需求主要在保险机构，目前感觉保险的配置盘也没多少，其他一般机构亦不愿投，定位应该在二级水准附近。

华中一保险机构交易员则称，“今天国开（招标）不行，再有就是30年上次也是惨案，所以不是很看好...不过我倒觉得保险这边还是有点兴趣的，毕竟经济没想象的那么强。”

中债国债到期收益率曲线显示，30年期最新收益率为4.3082%。

明日招标新债为财政部今年第22期国债，利息按半年支付，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。采用单一价格招标方式，标的为利率。

具体招标时间为10月20日上午10:35-11:35。10月23日开始计息，招标结束至10月23日进行分销，10月25日起上市交易。

标位限定上，承销团成员投标标位差为30个标位。投标标位区间为招标日前1-5个工作日中国国债收益率曲线中，待偿期为30年的国债收益率算术平均值上下各浮动10%。(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)