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更新版 1-中国汇市：人民币续震荡收跌，购汇需求和经济数据带动汇价走弱
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#亚洲
2017年10月19日 / 上午9点06分 / 2 天内

更新版 1-中国汇市：人民币续震荡收跌，购汇需求和经济数据带动汇价走弱

3 分钟阅读

    * 人民币续震荡收跌，中间价亦调降
    * 月中实需购汇和经济数据带动汇价走弱
    * 中共十九大期间未见明显干预
    * 短期人民币料延续宽幅波动

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京10月19日 - 人民币兑美元即期周四续震荡收跌，受实需购汇和经
济数据的打压。交易员表示，隔夜美元指数回落，但在亚洲交易时段仍有支撑；且月中实需
购汇持续旺盛，导致人民币承压下挫。短期人民币料延续宽幅波动，但6.7附近有阻力。
    
    他们并指出，今早公布的中国三季度GDP同比增速略降至6.8%，离岸人民币在
数据公布后明显走贬，并带动在岸汇价下跌；而外汇占款和结售汇数据转为正值，对市场影
响不大。午后人民币曾缩减跌幅，但尾盘时段美元指数受提振，人民币再度回落。
    
    “现在市场波动纯体现flow情况，”一中资行交易员称，“月中购汇还是比较多的，不
过可能也快结束了。”
    
    亦有外资行交易员表示，今日公布的中国三季度GDP数据符合预期，但低于前值，对离
岸市场有些影响。而外汇占款和结售汇数据也体现前期人民币大涨时结汇较多的行情，符合
预期。
    
    “今天还是购汇比较多，最近两天中间价没什么过滤，开会期间也没有大行管控，基本
实现‘退出常态化干预’了，多数情况下还是自由波动的。”该交易员称，“估计近期还是
6.6附近宽幅波动吧，但短期很难到6.7。”
    
    中国国家统计局周四公布，今年三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%
，环比增1.7%，均与路透调查预估中值一致，前三季度GDP同比增长6.9%。

    中国央行口径外汇占款在连续下跌22个月后，9月重归回升之路，净增8.5亿元人民币。
曾经流动性投放的主渠道终于不再是市场的负面扰动因素，令市场松了一口气。
与此同时，外管局公布9月银行结售汇顺差3亿美元，为2015年6月以来首次呈现顺差，上月
为逆差38亿美元。
    
    中国央行行长周小川今日表示，汇率浮动更依靠市场波动是一个长期过程，当前不是一
个特别的汇改时机，但会朝对外开放的方向发展；汇率浮动区间不是太重要的事，当前浮动
区间很少限制到汇率随供求关系变化。
    
    外管局局长潘功胜也表示，国内外多重因素作用下一度中国汇率受到高强度冲击；当前
外汇市场形势稳定，多个指标显示跨境资本流动和供求的基本平衡。未来会稳步推进资本项
目可兑换，保持人民币汇率区间基本稳定。
    
    中国共产党十九大会期为10月18日-24日。
       
    全球汇市方面， 欧元周四升至三日高点，因在欧洲央行下周召开政策会议之前，债券
投资人有避险相关需求，不过有关加泰罗尼亚局势的不确定性阻碍升势。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美      今日           上日        升贬
 元                                               
 即期成交价格<CNY=C     6.6277         6.6205      -0.11%
               FXS>                               
   中间价               6.6093         6.5991      -0.15%
 成交额<CNYSPTVOL=C  244.74亿美元   266.72亿美元      
               FXT>                               
 日内波动幅度(pips)       190        日低6.639    日高6.62
   今年以来升贬幅度                                  4.86%
 2005年汇改以来升贬                                 24.88%
               幅度                               
  一年期美元/人民币            975                        
               掉期                               
                                                  
                                                      
 离岸人民币市场          今日           上日              
   CNH即期              6.6275         6.619              
 一年期NDF<CNY1YNDF      6.783         6.7725             
              OR=>                                
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6204
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8217元、5.8778元和8.7337元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进/乔艳红)

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