重温稿-台湾货币市场：资金充裕令短率持稳，明日临近周末资金需求料上扬

* 资金充裕，短率持稳 * 明日临近周末资金需求料上扬 * 银行买票意愿高，短票交易顺畅 * 公债RP利率持稳 记者 高洁如 路透台北10月19日 - 台湾银行间短率高位周四大致平稳。资金调度人士指出，市况平 稳充裕，外商银行资金水位也偏多一些，使银行余钱不少；明日临近周末，预料资金需求上 扬，不过利率估能持稳。 他们表示，目前大型公股银行纷纷拆出跨月资金，提前纾解一些月底压力。经过日前一 阵回补准备数字后，银行积数现多能回到正常水位，月底不致有太大调整积数的需求。 〞市场资金差不多，平平的，我们倒也没有太大消化资金压力。〞一位大型公股银行交 易员说。 他们认为，外商银先回头汇入，目前资金水位算平顺。整体而言，资金有因外商银资金 水位升高而更显充裕，市况平稳。 本地时间17:50 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.230 30.200 台湾加权股价指数<.TWII 10,760.29 10,720.28 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.260% 0.180-0.260% --一周拆款利率区间 0.178-0.370% 0.180-0.370% --两周拆款利率区间 0.280-0.390% 0.190-0.390% **短票交易顺畅，利率走稳** 短票方面，票券商指出，近期票量平平，但银行资金充裕，进场买票意愿偏强。此使票 券商近日以卖票为主，向银行的拆款水位自先前高峰回落。 他们表示，10月初连假完之后，短票发行量自高峰走低，估计到月底前票量不大，有助 短票利率走稳。 〞离月底还有一到二周，还是要小心调度，〞一位大型票券商交易员说。 不过他们也表示，近期除了短票卖得不错以外，拆款方面也已有多家公股银行加入跨月 拆借行列，这样一来，票券商的资金调度就更有余裕。 〞连假也过了，也没什么季节性紧缩因素，剩下大概就年底了，〞另一家大型票券商调 度主管说。 今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.35%，同上日；跨月短票利率 主要成交在0.37-0.38%，亦同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.379%，区间在0.36-0.39%， 成交53.04亿台币；前日加权平均利率在0.381%，区间在0.37-0.40%，成交87.35亿台币。 台湾央行周四发行2,908亿台币定存单，较今日到期定存单金额2,898亿台币，发行余额 增10亿台币。周五央行定存单到期金额为2,543.5亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备429亿台币，累计超额准备4,810亿台币、 加计前期1%的超额准备6,072亿台币。 **公债RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，市场资金偏多，银行也容易找钱，虽 然资金有些分配不均，但也非大额，今日交易商多是小幅调整，小进小出，市况相对平稳。 他们表示，明日逢周五又是例行支出高峰，预估需求会稍高一些，不过利率最多往区间 高位靠拢一些，不至于突破高位。 〞的确有人有提，资金只要摆一天，因为明天有资金用途。〞一位大型证券商交易员说 。 至于今日虽有国际债券交割，但影响不大。周四主要债券交割有：法国兴业银行发行七 年期债券9.3亿南非币，以及马来亚银行发行30年期美元债3亿。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持平上日，月内公债RP利率主要在0.30-0.3 1%，同上日；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月利率在0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致持平，极短天期利率在0.22-0.23%；一周公 债RP利率区间0.26-0.29%；一周公司债RP利率区间在0.29-0.32%。(完) (审校 张喜良/杨淑祯)