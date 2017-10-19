更新版-美国债市：公债收益率下跌，因股市走势和鲍威尔有望出任联储主席的报导

(新增市场对Politico有关特朗普倾向鲍威尔出任联储主席报导的反应)

* 美国两年期公债收益率从近九年高位回落

* 特朗普和叶伦会面，为下任美联储主席提名面试的一部分

* 财政部标售50亿美元30年期TIPS，需求强劲

路透纽约10月19日 - 美国公债收益率周四下跌，因美股在纪录高位附近走势停滞，且有报导称美国总统特朗普倾向提名现任美国联邦储备理事会(FED、美联储)理事鲍威尔出任美联储主席，市场认为鲍威尔不太可能改变目前联储的宽松政策立场。

两年期公债收益率从近九年峰值回落，也因一些交易商对部分公债空头头寸锁定利润，也是公债收益率下跌的另一原因。这些公债空头仓位与全球主要央行将缩减刺激计划的预期相关。

“我们看到有一些空头回补。过去一个月公债收益率的上行走势非常强劲。股市也回落了一些，”R.J. O‘Brien and Associates副总裁Alex Manzara说。

公债收益率跌势受限，因美股缩减盘初的跌幅，且交易商猜测美国总统特朗普对五位下任美联储主席候选人的想法：现任美联储主席叶伦、白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)、前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)、美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)和斯坦福大学经济学教授泰勒(John Taylor)。

特朗普周四和叶伦会面。叶伦的任期将于明年2月结束。预期特朗普将在未来数日公布美联储主席人选的决定。

“决定越早公布越好。可以消除市场的一个不确定性，”D.A. Davidson固定收益副总裁Mary Ann Hurley说。

尾盘，Politico援引三位政府官员报导，特朗普倾向鲍威尔出任下一任美联储主席。根据交易员和分析师，认为鲍威尔可能坚持联储逐步加息和放松金融监管的政策。

交易商没有对周四发布的良好的经济数据作反应。

美国政府表示，上周初请失业金人数降至1973年3月来最低水准，美国费城联邦储备银行的10月美国大西洋沿岸中部地区制造业指数意外升至五个月高位。美国经济数据良好，支持美国经济稳步成长的看法，令美联储可能在12月升息。

路透数据显示，两年期美债收益率跌2.4个基点，报1.539%，此前触及2008年10月来最高1.571%。

指标10年期公债收益率下跌2个基点，报2.316%，低于周三触及的一周高位2.352%。

受鲍威尔消息影响，美股道琼工业指数和标普500指数由跌转升，终场微幅收高。

在供应方面，政府标售50亿美元30年期通膨保值公债(TIPS)，获强劲需求。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 99-176/256 1.5386 -0.024

三年期公债 99-224/256 1.6681 -0.035

五年期公债 99-160/256 1.9548 -0.032

七年期公债 99-192/256 2.1639 -0.024

10年期公债 99-104/256 2.3178 -0.021

30年期公债 98-68/256 2.8365 -0.013(完) (编译 利棣儿/李军；审校 母红/利棣儿)