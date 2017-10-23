重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(10月16日-20日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《综述》十九大报告详述中国梦实现路径，经济发展终极目标“以人为本”

如果说五年前刚任中国国家主席的习近平提出的“中国梦”只有一个初步轮廓，那么五年后的今天，习近平在中共十九大报告中对中国梦给出了更详细的实现路径，在强调坚持党对一切工作的领导的14条治国基本方略下，中国经济发展的终极目标是“以人为本”。

周三在北京召开的中共十九大开幕式上，习近平在长达三个半小时的报告中不仅详述了十八大以来从严治党的成果和继续完善的决心，亦对中国经济、政治和社会生活的方方面面给出了明确的政策信号，包括深化供给侧结构性改革、反腐败决心不动摇等。

--中国经济：下半年有望实现7%增长，整体杠杆率下降趋势已形成--央行行长

中国人民银行行长周小川表示，今年以来中国经济增长动能有所回升，上半年GDP增速达6.9%，下半年有望实现7%，推动力主要来自家庭部门消费的快速增长；与此同时，整体杠杆率开始出现下降，虽然幅度不大，但趋势已经形成。

--中国央行：扩大汇率浮动区间意义不大，去杠杆要把握好总量阀门--行长

周小川表示，汇率浮动更依靠市场波动是一个长期过程，当前不是一个特别的汇改时机，但会朝对外开放的方向发展；汇率浮动区间不是太重要的事，当前浮动区间很少限制到汇率随供求关系变化。他并称，去杠杆只要将总量阀门把握较好，杠杆率就会下降较快。

--《焦点》中国经济运行在平稳向好轨道，“前高后低”不改政策基调

最新数据显示中国经济依然在向好的轨道上平稳运行，三季度GDP增速较前两季略下滑但符合市场预期，今年达到甚至超出6.5%的目标几成定局，三驾马车走势更为均衡，也印证了国家主席习近平在中共十九大开幕报告中所言，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

--中国数据：9月CPI回落PPI超预期通胀将回归温和，去杠杆政策基调未变

中国9月通胀数据一冷一热，CPI受高基数和食品价格拖累，同比涨幅回落至1.6%；但PPI在大宗商品价格带动下，同比上涨6.9%远超预期，升至半年新高。分析人士普遍预计，CPI将继续保持温和增长，而随着基数抬高和国内投资放缓，PPI涨幅将冲高回落。

--中国数据：前三季非金融类对外直接投资780亿美元，同比降42%--商务部

中国商务部公布，前三季度中国境内投资者共对全球154个国家和地区的5,159家境外企业新增非金融类直接投资，累计实现投资（ODI）780.3亿美元，同比下降41.9%，非理性对外投资得到进一步有效遏制。

--中国房地产：正在抓紧落实长效机制，方向为购租并举住房制度--住建部长

中国住房和城乡建设部部长王蒙徽称，住建部及有关部门正在抓紧落实房地产长效机制的工作，以满足新市民住房需求为主要出发点，以建立购租并举的住房制度为主要方向，以市场为主满足多层次需求，以政府为主提供基本保障，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，推进房地产长效机制建设。

--中国经济：2020年底前全面推行非居民用水超定额累进加价制度--发改委

中国国家发改委等部委发布指导意见称，为进一步促进节约用水，发挥价格杠杆的调节作用和用水定额的引导作用，2018年6月底前各地要制定非居民用水超定额累进加价的具体实施方案，明确进度和时限要求；到2020年底前，各地要全面推行累进加价制度。

--中国能源：迎峰度冬天然气供需严峻，“三桶油”要确保产量只增不减--发改委

发改委下发通知称，预计迎峰度冬期间天然气消费需求持续旺盛，“煤改气”新增需求集中释放，部分地区峰谷差将进一步拉大，但天然气供应面临储气调峰设施不足、管网互联互通不足等制约，天然气供需形势较为严峻。如遇持续低温天气，矛盾将更为突出。

--中国经济：下一步坚定去产能，彻底取缔地条钢并防止其死灰复燃--工信部长

针对一些媒体质疑钢铁产量仍在增长，中国工信部部长苗圩称，钢铁行业去的是产能而非产量，钢铁行业是充分竞争的，产量销量取决于市场需求；下一步将坚定不移去产能，妥善安排好因去产能下岗的职工，在彻底取缔地条钢的同时防止其死灰复燃。

--中国经济：上海正按中央布署筹划建立自由贸易港--市委书记

据上海市政府官方微信发布，上海市委书记韩正在出席中共十九大会议时对记者表示，上海正按中央部署，筹划建立自由贸易港。

--新闻稿：中国已采取措施小步去杠杆，然步伐应当更大--标普

中国已实施试探性的初步去杠杆举措，但不同领域的去杠杆举措幷不均衡，标普全球评级发布的报告《中国已开启去杠杆大幕，成功机率几何？》如是表示。大宗商品价格的持续回升帮助中国工业企业修复其资産负债表，与此同时银行资産增速自2012年以来首次低于名义GDP增速。然而，家庭信贷和用于政府相关基础设施支出的信贷继续快速增长。

--中国经济：货币政策应从紧、不能放松，严防地方债务风险--专家

中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良称，货币政策应从紧，不能放松。明年PPI和CPI之间的剪刀差会消失， PPI、CPI很可能都接近宏观调控的3%的目标。这就意味着，在进一步去杠杆的过程中，货币政策没有进一步放松的空间。

【金融】

--《综述》中国金融高官详解双支柱调控框架，监管趋严但扩大开放可期

“货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架”被正式写入中共十九大报告，中国金融高官周四对此解读认为，这实际上是监管对金融机构的行为进行逆周期调节，以达到保持物价稳定和维护金融稳定的作用。不过期望十九大之后放松金融监管的愿望恐要落空，未来金融监管将越来越严，可以期待的则是金融业扩大开放的步伐。

--中国外汇：防范跨境资本流动风险，维护汇市稳定和金融安全--外管局局长

中国国家外汇管理局局长潘功胜表示，下一步要继续推进开放的新格局，实行高水平的贸易和投资自由化便利化；并将防范跨境资本流动风险，维护外汇市场稳定，维护国家的经济和金融安全。

他并称，国内外多重因素作用下一度中国汇率受到高强度冲击；当前外汇市场形势稳定，多个指标显示跨境资本流动和供求的基本平衡。未来会稳步推进资本项目可兑换，保持人民币汇率区间基本稳定。

--中国金融：治理乱象进展符合预期，对实体经济影响较小--银监会主席

中国银监会主席郭树清表示，中国金融业治理乱象总体进展符合预期，对实体经济影响比较小；现在中小银行多，流动性风险较高，要防范流动性风险、跨领域跨资产风险，防止监管套利和跨境资产流动的风险。

--中国证券：资本市场要补短板，不能制约去杠杆进程--证监会主席

中国证监会主席刘士余表示，中国资本市场是中国金融体系的短板，要补短板，不能制约去杠杆的进程，要为融资结构的优化作出贡献。

--中国财政：9月财政收入同比增速升至9.2%，支出增长1.7%为年内最低

中国财政部公布，9月全国一般公共预算收入12,714亿元人民币，同比增速回升至9.2%；一般公共预算支出20,246亿元，同比增长1.7%，再次刷新年内增幅低点，财政部称这与部分支出在前期体现较多有关。

--中国金融：8月增持美国国债345亿美元，为连续第七个月上升

美国财政部公布数据显示，8月中国持有的美国国债规模连续第七个月增加，增345亿美元至1.2万亿美元。过去12个月，中国持有的美国国债增长1.3%，仍为美国国债第一大持有国。

--路透专访：明年中国企业海外发债需求大，央企合并有利评等--惠誉高层

信用评级机构--惠誉中国研究主管王颖周四表示，明年中国融资环境应该还是会偏紧，供给侧结构性改革促使企业基于降低融资成本与拓宽融资渠道角度考量，仍会积极赴海外发行美元债券。

【固定收益】

--《分析》缴税高峰将至中国公开市场大额投放，十九大期间稳定资金面

中国央行公开市场本周重启14天期逆回购，与七天品种组合放量操作，按逆回购口径计算单周净投放5,600亿元，创下约九个月新高，传递中共“十九大”期间的维稳意图。在央行大额投放安抚之下，资金面整体稳中偏松。

业内人士指出，结合十九大报告中对健全金融监管体系、防范系统性金融风险的强调，货币政策仍将继续配合经济去杠杆和加强金融监管的进程，短期料维持中性基调。

【外汇】

--中国金融：央行口径外汇占款终结22个月连续下跌，9月新增8.5亿元

中国央行口径外汇占款在连续下跌22个月后，9月重归回升之路，净增8.5亿元人民币。曾经流动性投放的主渠道终于不再是市场的负面扰动因素，令市场松了一口气。市场人士表示，人民币汇率升值、外汇储备上涨、银行代客结售汇转正等多项指标早已指向外汇占款将转正，这只不过是时间早晚的问题。

--中国外汇：9月银行结售汇逾两年来首现顺差，跨境资金流动趋向均衡

中国9月银行结售汇为逾两年来首现顺差，进一步印证跨境资金流动形势趋于均衡、回稳向好的态势；与此同时，央行也在逐步退出对汇市的常态化干预。这意味着随着汇率形成机制更趋完善，市场主体更加多元化，持续单向的升值或贬值预期将明显减弱，未来中国跨境资金流动仍将保持总体稳定。

--人民币汇率：央行基本退出常态干预，增强汇率弹性基本原则不变--副行长

中国人民银行副行长潘功胜表示，近段时间人民币汇率比较稳定，而且能够看到汇率是市场化推动的。央行已基本上退出常态化的市场干预，十九大后人民币汇率会有一个更稳定的基础。

--中国央行：保持人民币在全球货币体系中稳定地位，有序推进资本项目可兑换

中国人民银行发布2017年人民币国际化报告指出，中国将紮实推进人民币国际化，保持人民币在全球货币体系中的稳定地位，央行下一步将继续有序推进人民币资本项目可兑换，提升跨境投资和交易的便利化，促进资源在全球有效配置，助力经济转型升级和稳定发展。

--人民币汇率：美国政府未将中国列为汇率操纵国，但仍在监测名单

美国政府未将中国列为汇率操纵国，但在总统特朗普计划中的访华前夕仍对中国政府的经济政策持批评态度。最新的美国半年度汇率政策报告中，没有国家被贴上汇率操纵国的标签，但仍将中国列于汇率政策“监测名单”上，尽管2016年以来中国的全球经常帐盈余便在下降。

--人民币汇率：9月人民币实际有效汇率与名义有效汇率均大幅回升--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，9月人民币实际有效汇率指数升1.35%至121.19，创22个月最大单月涨幅，上月修正后为升0.52%。9月人民币名义有效汇率指数升1.13%至117.65，亦创19个月最大单月涨幅，上月修正后为升0.41%。

--离岸人民币：9月人民币国际支付占比回落至1.85%，排名下滑至第六--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)发布报告称，9月人民币国际支付占比继续回落至1.85%，排名下滑至第六；8月国际支付占比为1.94%，排名第五。

--《程实专栏》石油人民币之“破局”

近日，人民币对卢布交易同步交收机制正式启用，标志着石油人民币的基础设施进一步完善。危机十年之间，单一的石油美元体系逐渐落后于全球经济的新趋势，引致了矛盾重重的“三方困局”。破解 “三方困局”，关键在于发展石油人民币，进而构建多元化的石油计价结算体系。

【证券/行业】

--《独家新闻》中国提议直接收购沙特阿美5%股权--消息

消息人士表示，中国提议直接买进5%的沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)股权，此举可能让沙特在考虑沙特阿美上市计划的各种选项时拥有灵活性。沙特阿美是全球最大原油生产商。

--《焦点》中国华信拿下俄油供油协议，有望跻身全球顶尖贸易商行列

中国华信能源有限公司日前以91亿美元入股俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)后，也将能够取得高达26万桶/日的俄罗斯石油，中国华信由此获得的市场影响力，将足以挑战维多等欧美大型石油贸易商。

--《焦点》中国钢厂更改合同安排，意在冬季需求下降期间保持丰厚利润

中国钢铁厂商和贸易商正在采用更为复杂的钢铁出售和原材料采购合同，以在价格波动加剧之际维持丰厚的利润。

--《分析》高通要在中国狙击苹果，漫漫诉讼路不易走

高通想要击中苹果的要害：在中国的iPhone销售。法律专家称，高通从司法途径下手，申请禁止iPhone的生产和销售，可能让全球的iPhone供应陷入瘫痪，而iPhone是苹果最重要的产品。但许多人认为高通要达到这个目的也不太容易。

--《独家新闻》中国东方弘泰将以10亿美元收购西班牙Imagina 54%股权

中国私募股权投资公司东方弘泰已同意以10亿美元收购西班牙体育转播权公司Imagina的多数股权，此为口袋甚深的中国投资者欲将中国转型成全球足球强国的最新交易。

--《焦点》抗霾压力下中国9月钢铁产量自纪录高位回落，料还会下滑

中国9月钢铁产出较前月创出的纪录高位回落，因该国钢厂减产以响应北京蓝天计划，随着冬季限产的逼近，接下来的产出料进一步下滑。

--《焦点》中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜

随着中国治理环境而关停产能，氧化铝的短缺问题或将在未来数月加剧，迫使炼厂争抢供应，从而推高氧化铝价格。5月以来，氧化铝价格已飙涨73%，而且可能还会进一步走高；但明年初价格可能回落，因冬季产能关停之后中国炼厂将再次恢复生产，同时一些新产能也将投产。

--中国企业：美团点评宣布完成40亿美元融资，投后估值达300亿美元

外界关注的中国最大生活服务互联网平台美团点评融资终于落定。公司宣布，完成新一轮40亿美元融资，投后估值达300亿美元，此轮融资由腾讯领投。美团点评还与新投资人Priceline集团达成战略合作。

--美国个股：沃尔玛入驻京东到家一年线上销售增30倍，合作门店近150家

全球最大连锁零售商--沃尔玛在中国电商领域的探索结出硕果，其入驻中国最大即时物流和生鲜商超平台--京东到家一年，线上销售额增长逾30倍；至10月底双方合作门店将扩大至国内146家沃尔玛门店。

--中国房地产：行业集中度继续提高，2020年千亿级房企将达30家--易居

中国专业房地产咨询机构--易居中国首席执行官（CEO）丁祖昱指出，未来国内房地产行业的集中度将继续提高，2020年前30强房企将贡献行业内七成销售收入，当年销售逾千亿元人民币的房企将达30家。

--中国金属：政府考虑从2018年开始对废铜进口实施新的限制--行业网站

据金属行业网站上海金属网报导，中国可能从明年初开始禁止贸易商进口废铜，以加大对进口废金属的打击力度，并减少重工业污染。

--中国企业：海航集团将投资500亿元人民币，用于向旅游和数字化转型

海航集团有限公司董事局董事兼海航科技集团有限公司董事长童甫称，海航集团计划投资500亿元人民币(76亿美元)，用于向旅游业和数字化转型。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 张喜良)