更新版 1-中国汇市：客盘偏结汇推动人民币微收升，短期料延续宽幅波动

* 人民币小幅收升，中间价基本持平 * 人民币走势与国际美元波动趋于一致 * 月中购汇需求仍较多，不过今日结汇明显增加 * 人民币料延续宽幅波动走势，但续调压力减低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京10月20日 - 人民币兑美元即期周五微收升，受客盘结汇增加推动，中间价则基本持平。交易员表示，这两日人民币追随国际美元波动，而月中购汇需求仍较多令人民币反弹空间受限；由于中共十九大暂未有直接影响市场的消息，预计人民币短期料延续宽幅波动走势。 他们并指出，会议期间除非外部美元指数出现明显变化，否则人民币应不会出现超预期变化，避免市场将重点聚焦到汇率方面。美国参议院通过预算计划激励美元上扬，但估计反弹高度较为有限，随着时点购汇需求逐渐消化，人民币调整压力可能小幅下降。 “前两天购汇很多，今天也有，不过是偏结汇的，大行结汇比较多，看起来应该是客盘。”一中资行交易员称，“现在外盘对汇价的影响没有客盘大。” 亦有中资行交易员表示，虽然人民币贬值预期不强，但看起来监管层也不希望人民币升值，最近应该就在6.6-6.7之间宽幅波动。 全球汇市方面，美元周五攀高，周线料写下两周来首次上涨，因美国税改计划在参议院有进展，令人期待通过财政刺激提振经济，不过通胀压力不兴令涨势受抑。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.62 6.6277 0.12% 中间价 6.6092 6.6093 0.00% 成交额 251.09亿美元 244.74亿美元 日内波动幅度(pips) 178 日低6.6258 日高6.608 今年以来升贬幅度 4.98% 2005年汇改以来升贬幅度 25.02% 一年期美元/人民币掉期 987 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6221 6.606 一年期NDF 6.774 6.761 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6157元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8103元、5.8381元和8.6872元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/张喜良)