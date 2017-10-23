重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的10月16日-10月20日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周贬值0.5%。本周因时点因素客盘实需购汇仍较多，另外美指表现整体向好也提振部分实需购汇入市意愿；当然由于中共十九大召开，机构自营并无意选择方向，汇市基本由客盘引导。美国参议院通过预算计划预示特朗普总统推行的税改计划有望得到落实，这可能短期内提振美元人气，但随着时点购汇需求释放，人民币继续调整压力料下降。

公开市场操作:

--中国央行公开市场当周重启14天期逆回购，与七天品种组合放量操作，按逆回购口径计算单周净投放5,600亿元，创下约九个月新高，传递中共“十九大”期间的维稳意图。在央行大额投放安抚之下，资金面整体稳中偏松。

业内人士指出，结合十九大报告中对健全金融监管体系、防范系统性金融风险的强调，货币政策仍将继续配合经济去杠杆和加强金融监管的进程，短期料维持中性基调。

债市:

--中国债市当周现券收益率冲高后稍有回落，央行行长关于下半年GDP增速有望达到7%的表态，令基本面对债市压力陡增，而之后又有市场传言三季度GDP增速将达7.3%，市场信心大挫收益率快速上行，10年国债收益率一度上冲至3.75%，创2014年末以来新高。

不过统计局周四公布三季度GDP同比增长6.8%后，现券略受安抚，但收益率回落幅度也较为有限，仍高于此前一周水平。

GDP数据低于传言所带来的利好效应快速释放，即便流动性充沛也令债市反弹举步维艰，显示弱势心态逆转非一朝一夕之功。不过一级市场表现不错，表明在收益率不断走高之时配置需求亦在跟上，债市继续深调亦无动力。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周变化不大，交易员称，尽管短期资金宽松，受缴税影响下周资金价格有上涨预期，收盘机构仍谨慎观望，票价暂持稳。

股市:

--中国股市沪综指当周累计下跌0.35%。本周正值十九大会议开幕，市场观望气氛较浓，机构通过拉抬大盘蓝筹股护盘的迹象较明显，但亦引发部分投资者的担忧情绪，相当多中小盘股持续调整，周五市场情绪才有所持稳，当日收报3,378.65点。（完） (整理 张金栋/边竞/吕雯瑾/林琦; 审校 张喜良)