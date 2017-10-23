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重温稿-台湾货币市场：短率平稳外商银以偏低利率供给资金，下周交投料偏淡静
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2017年10月23日 / 凌晨12点03分 / 2 天前

重温稿-台湾货币市场：短率平稳外商银以偏低利率供给资金，下周交投料偏淡静

3 分钟阅读

    * 外商银尚有余钱，短率仍平稳
    * 短票交易活络顺畅，成交多
    * 债券RP利率持平

     记者 高洁如
    路透台北10月20日 - 台湾银行间短率周五基本平稳。资金调度人士指出，由于今日外
商银行能以偏低的利率供给市场资金，使得本地银行利率一向偏高的拆款乏人问津。展望下
周预料资金调度需求偏少，行情将呈清淡。

    他们表示，自上周之后大型银行多已回补积数，而目前除了动拨借款情况以外，银行资
调需求不高。目前本地大型多家公民营银行已供给跨月的拆借，估计下周需求将渐次降低。
    
    〞资金不是到'滥'，但仍然很宽松，〞一位本地商银交易员说。
    
    他们也表示，目前票券商跨月的资金需求逐渐被满足，估计下周的拆借需求会明显走低
。市况偏向清淡。短率则有望维持在本周偏低水位。
    
 本地时间17:30                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.241                   30.230    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,728.88                  10,760.29    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.280%              0.177-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.370%              0.178-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.390%              0.280-0.390%
    
    **短票量大但交易顺畅**
    
    短票方面，票券商指出，今日各天期短票纷纷出笼，票量多，买气很好。此外也因短票
部分资金缺口很小，因此拆款余额续降。
 
    〞连库存票都卖光光，〞一位大型票券商交易员说。
    
    展望下周，他们认为，由于本周的短票卖得〞嗄嗄叫〞，各家票券商库存已少，因此估
计下周短票交投将落入清淡。至于拆款也因先前控制得宜，余额也偏低，拆借需求料也清淡
。
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.37-0.39%，上日在0.37-0.38%。  
 
 
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.380%，区间在0.30-0.39%，
成交77.17亿台币；前日加权平均利率在0.379%，区间在0.36-0.39%，成交53.04亿台币。
    
    台湾央行周五发行2,970.6亿台币定存单，较今日到期定存单金额2,543.5亿台币，发行
余额增427.1亿台币。
    
    下周到期央行定存单共1兆2,200.6亿台币，分别为：周一1,351亿、周二840.5亿、周三
818亿、周四6,669亿及周五2,522.1亿。
    
    拆款中心资料显示，周五银行超额准备432亿台币，至周日累计超额准备6,085亿
台币、加计前期1%的超额准备7,347亿台币。   
    
    
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，目前整体市场资金偏松，RP利率仍稳
在区间；展望下周迈入月底，RP利率仍有望续持在现有区间整理。
    
    他们表示，尽管下周美元债券交割因子较多，但以目前资金宽松态势来看，资金调度料
依旧顺畅，预计这个月底可望安然度过。
    
    〞这次月底还好，没什么紧缩的感觉。〞一位大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称，今日投信端申购款不断涌进，让资金更显宽裕，银行端资金
也偏松，本月底紧缩效应料将不明显。 
    
    下周主要债券交割因子包括周二瑞银伦敦分行发行30年期美元债1.9亿、周四Arab Petr
oleum Investments发行5年期美元债1.05亿及新加坡大华银行发行30年期美元债0.5亿、周
五台企银2834.TW发行1.2亿美元国际债。   
 
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持平上日，月内公债RP利率主要在0.30-0.3
1%，同上日；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月利率在0.42%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致持平，极短天期利率在0.22-0.23%；一周公
债RP利率区间0.26-0.29%；一周公司债RP利率区间在0.29-0.32%。(完) 

 (审校 杨淑祯)

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