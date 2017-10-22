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重温稿-更新版 1-《全球汇市》美元兑避险货币上涨，因美国参议院为税改扫清道路
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2017年10月22日 / 晚上11点02分 / 2 天前

重温稿-更新版 1-《全球汇市》美元兑避险货币上涨，因美国参议院为税改扫清道路

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆触及三个月高位，兑瑞郎升至五个月高点
    * 美国参议院通过预算议案，为税改清除障碍
    * 欧元兑瑞郎触及两年半高位

    路透纽约10月20日 - 美元周五录得一个月来最大单日涨幅，六周来第五周周线上涨，
因美国税改取得进展，提升财政刺激政策将推动经济增长的前景，刺激投资者对风险资产的
胃纳。
    
    美元兑日圆      触及三个月高位至113.56日圆，兑瑞郎      触及五个月高点0.9858
瑞郎。交易商在感觉不确定和担忧的时候买入日圆和瑞郎，当他们青睐较高风险资产时会卖
出这些货币。
        
    “今日明显是风险意愿回转的交易行情，随着我们向税改可能取得成果又靠近了一步，
一些动物精神(animal spirits)被点燃，”U.S. Bank的Private Client Group的投资长Bil
l Northey说。
    
    “因为从哪些因素可能影响经济轨迹和资本市场轨迹的角度来看，真的是税务改革。”
    美国参议院周四批准了2018财年的预算议案，总统特朗普的税制改革清除了一道重要障
碍，为共和党在无需民主党的支持下通过减税方案铺路。            
        
    投资者也认为，本周美联储官员的讲话对美元有利。联储主席叶伦和其他联储官员暗示
，美联储正向今年再次加息迈进。
    
    周五有关总统特朗普考虑提名泰勒和鲍威尔两人，一个出任联储主席，一个出任副主席
的消息，以及叶伦到白宫和国家经济委员会主任柯恩共进午餐的消息，都令美元短暂下跌，
但美元很快扳回这些跌幅。
        
    美元上涨，拖累欧元      下跌0.6%至1.1763美元。欧洲央行将在下周举行政策会议，
预计决策者将决定削减购债规模，但延长购债计划。
    
    风险意愿增强也扶助提振欧元兑瑞郎         上升至2015年1月来最高，当时瑞士央行
取消瑞郎兑欧元的汇率上限。
        
    日本将在周日进行众议院选举，调查显示，预计日本首相安倍晋三的执政联盟可能基本
能保住其宣布提前大选前在众议院拥有的三分之二绝对多数席位。
    新西兰元      跌至五个月低点，因担心较之之前的中间偏右政府，工党组成的新执政
联盟将在移民和外国投资问题上采取更强硬的立场。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1783   1.1850   -0.57  +12.08   1.0513
    美元/日圆                   113.50   112.53   +0.86   -2.88   116.87
    欧元/日圆                   133.68   133.37   +0.23   +8.56   123.14
    美元/瑞郎                   0.9841   0.9761   +0.82   -3.31   1.0178
    英镑/美元                   1.3188   1.3157   +0.24   +6.91   1.2336
    美元/加元                   1.2624   1.2484   +1.12   -6.00   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6225   6.6056   +0.26   -5.02   6.9726
    澳元/美元                   0.7818   0.7879   -0.77   +8.36   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1596   1.1568   +0.24   +8.20   1.0717
    欧元/英镑                   0.8932   0.9004   -0.80   +4.86   0.8518
    新西兰元/美元               0.6968   0.7030   -0.88   +0.39   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9823   7.9284   +0.68   -7.58   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4083   9.3967   +0.12   +3.55   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.1623   8.1251   +0.46  -10.38   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6211   9.6300   -0.09   +0.43   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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