重温稿-中国经济：楼市持稳将坚持调控力度不松，并推进租赁立法--住建部长

* 预计四季度楼市成交量增速回落，价格趋稳--住建部长

* 坚持调控力度不松劲，推进住房租赁市场立法工作

* 9月底城镇登记失业率3.95%，为多年来最低点--人社部

* 未来三年城镇每年需安排新增就业人员仍超过1,500万人

路透北京10月22日 - 中国住房城乡建设部部长王蒙徽周日在十九大新闻发布会上表示，房地产调控成效显现，市场总体保持稳定，预计四季度全国楼市延续成交量增速回落、成交价格趋于稳定的走势，将坚持调控目标不动摇、力度不松劲，并抓紧推进住房租赁市场的立法工作。

人力资源社会保障部部长尹蔚民在同一场合则称，今后一个时期，中国就业还面临总量压力大、结构性矛盾更加突出的问题，未来三年城镇每年需安排的新增就业人员仍超过1,500万人。

“对于全年房地产市场走势，（预计）将保持目前平稳运行的态势。”王蒙徽表示，“（将）保持政策的连续性和稳定性。”

他指出，目前，一线城市和部分热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅回落，三四线城市的房价也趋于稳定；同时正在进行12个大中城市住房租赁试点工作，支持北京、上海市积极探索发展共有产权住房。

王蒙徽此前已表示，住建部及有关部门正在抓紧落实房地产长效机制的工作，以满足新市民住房需求为主要出发点，以建立购租并举的住房制度为主要方向，以市场为主满足多层次需求，以政府为主提供基本保障，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，推进房地产长效机制建设。

据其当时介绍，住建部等已在研究建立房地产的统计和市场监测预警指标体系，加快建立市场预警机制，加强监测和分析，以保持房地产市场平稳。

中国国家统计局明日将公布9月房价数据，8月70个大中城市新建住宅售价指数同比涨幅已连续第九个月收窄。国家主席习近平在十九大报告中强调，坚持“房子是用来住的、不是用来炒”的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。

**1,500万新增就业**

人社部部长尹蔚民在发布会上称，过去五年中国就业形势保持总体稳定，城镇新增就业年均都在1,300万以上，城镇的调查失业率、登记失业率都保持在比较低的水平；今后一个时期，就业面临总量压力依然很大、结构性的矛盾更加突出的困难。

“在未来的三年，也就是全面建成小康社会的过程当中，城镇每年需要安排的就业人员仍然超过1,500万人，总量压力很大。”他称，这1,500万人大多是青年学生，其中高校毕业生从明年开始要突破800万人，而且在800万人以上的高位还要持续一段时间。

而结构性矛盾最主要的就是就业难和招工难并存。就业难，主要是高校毕业生、青年学生就业比较难；招工难，就是一线的普工招工难。解决这个结构性矛盾，最主要的措施就是大规模开展就业培训，提高劳动者的素质，提高岗位匹配的能力。

发布会新闻稿援引人社部指出，今年前九月城镇新增就业1,097万人，同比增加30万人，基本完成全年目标任务，9月底城镇登记失业率为3.95%，是多年以来的最低点。

此前数据显示，6月底的登记失业率亦为3.95%；而9月31个大城市调查失业率4.83%，为2012年以来最低。

针对老有所养中难啃的硬骨头，尹蔚民称，一是如何进一步扩大覆盖面，二是养老保险基金可持续发展问题。

他指出，上世纪九十年代，养老保险的抚养比是5：1，五个参保人养一个退休人员。随着老龄化的加剧，现在的抚养比已经降到了2.8：1，即2.8个人养1个人。而且再往前走，抚养比还会持续下降，对养老保险的基金支付压力、可持续发展都带来了严峻的挑战。

针对上述两个难点，一要全面实施全民参保计划，二要尽快实现基本养老保险的全国统筹，“明年就会迈出第一步，先实行基本养老金中央调剂制度，能够在不同地区之间均衡养老保险的负担。”

他并称，各地老龄化的程度差异非常大。比如黑龙江的抚养比是1.3：1；广东的抚养比是9：1。实行全国统筹之后，就运用了社会保险的大数法则，互助共济。养老保险基金每年大概当期结余都有4,000多亿，累计结余是4万多亿，可以支撑16个月的发放，但是省与省之间不平衡，所以要尽快实现全国统筹。

此外，现在已有八省委托全国社会保障基金会在投资运营，有4,000多个亿，使现在积累的养老基金能够保值增值；同时，划拨国有资产充实社会保障基金，使社会保障基金这个蓄水池能够越来越大。

“长远的还有若干项措施，我们会成熟一项推出一项，这样能够使养老保险制度可持续发展，使所有的老年人生活都有保障。”尹蔚民称。（完）

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