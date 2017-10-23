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更新版 1-中国汇市：人民币收跌近200点受客盘需求主导，短期料延续宽幅波动
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2017年10月23日 / 上午9点18分 / 2 天内

更新版 1-中国汇市：人民币收跌近200点受客盘需求主导，短期料延续宽幅波动

2 分钟阅读

    * 人民币收跌近200点，逼近6.64元支撑
    * 中间价跌逾百点，因国际美元反弹
    * 监管层基本退出常态式干预，客盘需求主导市场
    * 人民币料延续双向宽幅波动

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京10月23日 - 人民币兑美元即期周一收贬近200点，逼近6.64元支撑，中间价亦跌逾百点。交易员表示，上周五美元指数反弹，打压人民币中间价；因监管层基本退出常态式干预，近期人民币汇率与美元指数走势基本一致，主要受客盘需求主导。
    
    他们并指出，中共十九大会议明日闭幕，目前暂未有影响市场的消息出来，而后续中美之间还有不少政治博弈，加上外部美指走向尚存较大不确定性，因此对人民币做较长预期意义有限，近期汇价料延续宽幅波动走势。
    
    “今天市场整体波动不大，可能会议期间达成了自发的默契；结售汇偏均衡，汇价基本被美元指数带着走。”一中资行交易员称。
    
    亦有外资行交易员表示，央行退出常态化干预，市场被客盘牵引，且追随美元指数，汇价难以预期，“（十九大）会议之后经济怎么调，后面中美之间还有很多政治博弈，不确定的东西太多，现在做比较长的预期都是拍脑袋。”
    
    全球汇市方面，美元兑日圆周一触及三个月高点。投资者押注，日本执政党大选获胜将使得超宽松“安倍经济学”政策持续，而该政策一直令日圆承受下行压力。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
       
 在岸市场人民币兑美元         今日           上日         升贬
  即期成交价格               6.6398          6.62        -0.30%
        中间价               6.6205         6.6092       -0.17%
  成交额                  259.19亿美元   251.09亿美元       
      日内波动幅度(pips)       120        日低6.6399   日高6.6279
        今年以来升贬幅度                                     4.66%
  2005年汇改以来升贬幅度                                    24.65%
   一年期美元/人民币掉期            960                           
                                                       
                                                            
 离岸人民币市场               今日           上日                 
        CNH即期              6.6424         6.6256                
 一年期NDF                   6.7945         6.7695                
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6361元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8015元、5.8325元和8.7539元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/张喜良)

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