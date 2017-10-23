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重温稿-《中国新债预测》国开行10年长债定位近二级，资金面收敛一年期存分歧
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2017年10月23日 / 晚上11点34分 / 1 天内

重温稿-《中国新债预测》国开行10年长债定位近二级，资金面收敛一年期存分歧

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行1/3/5/7/10年增发债
    * 招标金额：1/7年：30亿；3年：50亿；5年：60亿；10年：150亿
    * 招标时间：1/3/5年：10月24日9:30-10:30；7/10年：10月24日9:30-11:10
    * 受访人数：7位(银行、券商)
    * 预测区间：3.72%-3.83%；4.22%-4.26%；4.25%-4.33%；4.40%-4.43%；4.26%-4.28%
    * 预测均值：3.78%；4.24%；4.30%；4.42%；4.27%

    路透上海10月23日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发一、三、五、七和10
年五期债。路透调查显示，GDP走高传言影响消退后，市场情绪回稳现券表现稳定，明日10
年等稍长期限国开债，定位有望接近二级，一年期则因资金面收敛略有分歧，预测均值为3.
78%、4.24%、4.30%、4.42%和4.27%。
    
    缴税期渐近，银行间市场周一流动性较上周稍有收敛，隔夜回购加权价格小涨；不过从
大行和股份制银行均有出资来看，目前资金面仍在较为平衡区间。            
    
    上海一券商交易员称，目前市场缺乏方向，今日现券期货变化均不大，预计明日10年期
等主要期限定位，考虑到手续费因素后料接近二级水平。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一、三、五、七
和10年期最新收益率为3.8614%、4.2816%、4.3771%、4.4387%和4.3142%。    
    
    业内人士稍早透露，农发行下午招标增发的三和五年固息债，中标收益率4.2996%和4.3
749%。中债农发行债收益率曲线             中，上述期限最新收益率分别为4.3088%和4.
4049%。            
                    
    明日五期债为国开行今年第11期、第九期               、第六期               、
第八期               和第15期               的增发债，票面利率分别为3.83%、4.14%
、4.02%、4.30%和4.24%。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第11/9/6/8/15期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1/7年：30亿；3年：50亿；
                      5年：60亿；10年：150亿
    期限/计息方式     1/3/5/7/10年固息
    招标时间          1/3/5年：10月24日9:30-10:30
                      7/10年：10月24日9:30-11:10
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            10月12日
    起息日            1年：2017/10/20；3年：2017/9/11；
                      5年：2017/4/17；7年：2017/8/21；
                      10年：2017/8/24
    分销期            10月25日-10月26日
    上市日            10月30日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；3年：0.05%；
                      5/7年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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