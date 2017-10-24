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重温稿-台湾货币市场：本地银行拆款需求暂现惟短率稳于低位，市况仍偏清淡
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2017年10月24日 / 凌晨12点04分 / 1 天前

重温稿-台湾货币市场：本地银行拆款需求暂现惟短率稳于低位，市况仍偏清淡

3 分钟阅读

    * 本地银行需求暂现，惟短率平稳
    * 票券商拆款需求低，多以卖票为主
    * 债券RP利率持稳

     记者 高洁如
    路透台北10月23日 - 台湾银行间短率周一稳于区间低位。资金调度人士指出，外商银
行资金多缺不一但终能平稳，本地银行出现一些拆借需求，但票券商需求偏低，整体而言况
仍属清淡。

    他们表示，票券商退拆款，重卖票的情况持续。外商银有些有隔夜拆款需求，但整体而
言仍是平稳偏多。本地银行有部分地方政府的借款，但资金流动不脱在银行间流转，影响亦
不大。
    
     一位大型公股银行交易员说，〞市况平稳，票券缺口不大，银行同业有点需求。〞
    
    他们表示，银行两天以上拆款区间从0.19-0.25%都有，整体需求稍有上扬。票券商需求
不高。
    
    〞上周五票券商看来都提早调度好了，今天蛮平静的。〞另外一位大型公股银行交易员
说。  
    
            
 本地时间17:43                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.262                     30.241    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,735.21                  10,728.88    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.360%               0.180-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.390%               0.280-0.390%
     
        
    **短票量少成交偏淡**
    
    短票方面，票券商指出，逢周初的票券商缺口很小，且市场的发票量不多，成交偏淡。
    
    〞我没有货可以供给市场，大部分银行都续，寿险多很多钱来要券，但没办法给。〞一
位大型证券商交易员说。
    
    此外，他们表示，有别于以往月底缺口较大的情况，本月因在月初有一些连续假期，当
时缺口大，发票量多，相较目前票量则明显缩小。
 
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.380%，区间在0.30-0.40%，
成交79.70亿台币；前日加权平均利率在0.380%，区间在0.30-0.39%，成交77.17亿台币。
    
    台湾央行周一发行1,351亿台币定存单，发行余额未增减。
        
    本周到期央行定存单共1兆2,200.6亿台币，分别为：周二840.5亿、周三818亿、周四6,
669亿及周五2,522.1亿。
    
    拆款中心资料显示，周一银行超额准备376亿台币，累计超额准备6,446亿台币、
加计前期1%的超额准备7,708亿台币。   
    
    
    **RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面，一大型证券交易员指出，虽有部分的投信出现赎回卖压，提
前走钱，但市场上新找资金也还不少，尤其银行的资金颇多，资金缺口容易补足。
    
    另外一位大证券商交易员则说，市况平平，本周虽有多档美元债券将交割，不过以目前
充裕的市况，估计影响不大。
    
    〞本周利率应该可以持稳，〞前述证券商交易员说。
        
    另外一位票券商交易员也说，市场资金充裕，估计本周可以平稳度过。 〞没什么事，
今天完全一帆风顺。〞她说。
    
    本周主要债券交割因子包括周二瑞银伦敦分行发行30年期美元债1.9亿、周四Arab Petr
oleum Investments发行5年期美元债1.05亿及新加坡大华银行发行30年期美元债0.5亿、周
五台企银2834.TW发行1.2亿美元国际债。   
 
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率较上日持平，月内公债RP利率主要在0.30-0
.31%；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月利率在0.42%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也能平稳，极短天期利率在0.22-0.23%；一周公
债RP利率区间0.26-0.29%；一周公司债RP利率区间在0.29-0.32%。(完) 

 (审校 杨淑祯)

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