重温稿-台湾货币市场：本地银行拆款需求暂现惟短率稳于低位，市况仍偏清淡

* 本地银行需求暂现，惟短率平稳 * 票券商拆款需求低，多以卖票为主 * 债券RP利率持稳 记者 高洁如 路透台北10月23日 - 台湾银行间短率周一稳于区间低位。资金调度人士指出，外商银 行资金多缺不一但终能平稳，本地银行出现一些拆借需求，但票券商需求偏低，整体而言况 仍属清淡。 他们表示，票券商退拆款，重卖票的情况持续。外商银有些有隔夜拆款需求，但整体而 言仍是平稳偏多。本地银行有部分地方政府的借款，但资金流动不脱在银行间流转，影响亦 不大。 一位大型公股银行交易员说，〞市况平稳，票券缺口不大，银行同业有点需求。〞 他们表示，银行两天以上拆款区间从0.19-0.25%都有，整体需求稍有上扬。票券商需求 不高。 〞上周五票券商看来都提早调度好了，今天蛮平静的。〞另外一位大型公股银行交易员 说。 本地时间17:43 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.262 30.241 台湾加权股价指数<.TWII 10,735.21 10,728.88 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.280% 0.177-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.360% 0.180-0.370% --两周拆款利率区间 0.260-0.390% 0.280-0.390% **短票量少成交偏淡** 短票方面，票券商指出，逢周初的票券商缺口很小，且市场的发票量不多，成交偏淡。 〞我没有货可以供给市场，大部分银行都续，寿险多很多钱来要券，但没办法给。〞一 位大型证券商交易员说。 此外，他们表示，有别于以往月底缺口较大的情况，本月因在月初有一些连续假期，当 时缺口大，发票量多，相较目前票量则明显缩小。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.380%，区间在0.30-0.40%， 成交79.70亿台币；前日加权平均利率在0.380%，区间在0.30-0.39%，成交77.17亿台币。 台湾央行周一发行1,351亿台币定存单，发行余额未增减。 本周到期央行定存单共1兆2,200.6亿台币，分别为：周二840.5亿、周三818亿、周四6, 669亿及周五2,522.1亿。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备376亿台币，累计超额准备6,446亿台币、 加计前期1%的超额准备7,708亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，一大型证券交易员指出，虽有部分的投信出现赎回卖压，提 前走钱，但市场上新找资金也还不少，尤其银行的资金颇多，资金缺口容易补足。 另外一位大证券商交易员则说，市况平平，本周虽有多档美元债券将交割，不过以目前 充裕的市况，估计影响不大。 〞本周利率应该可以持稳，〞前述证券商交易员说。 另外一位票券商交易员也说，市场资金充裕，估计本周可以平稳度过。 〞没什么事， 今天完全一帆风顺。〞她说。 本周主要债券交割因子包括周二瑞银伦敦分行发行30年期美元债1.9亿、周四Arab Petr oleum Investments发行5年期美元债1.05亿及新加坡大华银行发行30年期美元债0.5亿、周 五台企银2834.TW发行1.2亿美元国际债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率较上日持平，月内公债RP利率主要在0.30-0 .31%；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月利率在0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率也能平稳，极短天期利率在0.22-0.23%；一周公 债RP利率区间0.26-0.29%；一周公司债RP利率区间在0.29-0.32%。(完) (审校 杨淑祯)