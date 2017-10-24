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更正-《独家新闻》中国春华资本和中信产业基金计划成立总计50亿美元的新基金--消息(10月23日)
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2017年10月23日 / 上午11点18分 / 1 天内

更正-《独家新闻》中国春华资本和中信产业基金计划成立总计50亿美元的新基金--消息(10月23日)

1 分钟阅读

(更正：因译文有误，标题及内文改为“中信产业基金”，非“中信私募股权投资基金”；内文第二段改为“前高盛大中华区主席”，非“高盛大中华区主席”)

路透香港10月23日 - 六位消息人士对路透表示，中国私募公司春华资本集团和中信产业基金(CITICPE)计划设立几只以美元计价的基金，总计筹资目标在50亿美元左右，以便支撑海外投资。

其中一位消息人士称，春华资本计划通过设立的第三只基金筹集约28亿美元，并且已经开始接触潜在投资者。春华资本由前高盛大中华区主席胡祖六运营。

另一位消息人士称，还没有启动正式筹资，基金规模也还没有敲定。

一位消息人士称，中信产业基金寻求筹集约20亿美元，目标是在2018年初完成筹集，中信产业基金是中信证券旗下的投资机构。

中信产业基金证实了筹集计划，称该只基金于2017年9月正式设立。

其在一封给路透的信件中表示，该基金的最高筹集上限是22亿美元，但目前接获大幅超额认购，计划在明年上半年完成最终筹集。

春华资本拒绝置评。

中信产业基金表示，成立基金的目标是追逐五个核心行业的增长和收购契机，包括科技和互联网、工业和能源、金融和服务业、消费和休闲以及医疗保健行业。

上述六位消息人士均拒绝透露姓名，因未获授权向媒体透露相关信息。(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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