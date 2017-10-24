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更正-路透基点：中国鑫达塑料重返贷款市场，筹办2.95亿美元两年期贷款--TRLPC
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2017年10月24日 / 凌晨4点15分 / 1 天内

更正-路透基点：中国鑫达塑料重返贷款市场，筹办2.95亿美元两年期贷款--TRLPC

1 分钟阅读

(更正：因译文有误，内文末段应为“中国鑫达塑料有限公司”对该公司间接全资持股，而非“鑫达集团”)

路透10月23日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国鑫达塑料有限公司暂歇一年后重返贷款市场，筹办一笔2.95亿美元的两年期到期一次性偿还贷款。

渣打银行为牵头行兼簿记行。这笔贷款包括A部分1.05亿美元和B部分1.9亿美元。

A部分将用于支持中国鑫达塑料公司私有化，B部分将用来为鑫达控股(香港)有限公司一笔1.8亿美元的两年期分期偿还贷款提供再融资。

A部分利率为较伦敦银行同业拆放款利率(Libor)加码290个基点，B部分利率为加码300个基点。

承贷5,000万或以上的银行获得牵头行兼簿记行头衔，A部分和B部分贷款最高综合收益分别为380个基点和390个基点，其中参贷费为180个基点。

承贷3,000-4,900万美元的银行将获得牵头行头衔，两部分贷款的综合收益分别为365个基点和375个基点，其中参贷费为150个基点。

承贷1,500-2,900万美元的银行获得主办行头衔，两部分贷款的综合收益分别为350个基点和360个基点，其中参贷费为120个基点。

回复截止日期为11月6日。10月13日已在四川省南充市进行了实地视察。

A部分贷款的借款人是开曼群岛注册的特设公司；B部分贷款的借款人为鑫达控股(香港)，中国鑫达塑料有限公司对该公司间接全资持股。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)

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