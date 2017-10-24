更新版 1-台湾财政：不计入前瞻建设预算，估明年发债量与今年相当--国库署问卷

(新增交易员评论)

路透台北10月24日 - 据路透周二取得文件显示，台湾财政部国库署在对交易商发布的问卷中称，2018年公债到期还本仅较今年微增360亿台币，推估明年发行量可能与今年的4,000亿台币相当；而前瞻建设特别预算虽经立法院通过，但仍需配合其实际动用时程才可增发债量。

国库署副署长戴龙辉对路透表示，考量前瞻建设预算经费实际动支时程尚不明确，暂未纳入明年发债总量范围，如果前瞻建设计划有多举债，可再通盘考量交易商多数意见。

一位大型银行交易员表示，今年公债筹码净增加500多亿台币，就觉得筹码有点不够， 不符合长期投资需求，明年至少要净增加500亿台币，发行量也最好靠向5,000亿台币水准，毕竟市场资金便宜应该多举债建设。

他并称，年底交易商大会一定要建言拉高10年、20年期主流券单期发债量到300亿台币，不要减少主流券发行期别，要降就降两年、五年期等非主流券发行量。

另位银行交易员则指出，明年最大发债变数在于前瞻建设预算，建议比照今年办理再滚动调整，并建议减发两年券至一期，将筹码转到其他五年、10年期主流券，至于单期发行量可回复到300亿台币水准。

该国库署问卷并问询，为兼顾市场需求，是否应尽量维持全年公债发行期数，还是减少全年度发行期数，以维持单期公债发行量达300亿台币？至于今年单期发行量则多为250亿台币。

此外，目前10年期公债为一档原始发行、两档增额发行，未来还款时将造成还本过度集中，而自2014年实施该发行后似未达活络债券市场的预期效果。为利国库资金调度，并维持公债期别多样性，是否改为一档原始发行、一档增额发行？

此次问卷除了以上两大议题外，还包括请交易商提供明年公债发行量及各年期公债发行比例、有关公债发行市场及发行制度等建议。

台湾立法院8月底三读通过前瞻计划首期特别预算案，预算岁出减列18.5亿台币或减1.7%、与融资调度财源同为1,070.7亿台币，全数将以举借债务因应。国库署署长阮清华当时对路透表示，初估明年公债发行量可能落在5,000-6,000亿台币间。（完） (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)