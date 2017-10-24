重温稿-《中国新债预测》三年新发和七年续发国债预测均值为3.58%和3.75%

* 招标品种：财政部三年新发国债和七年续发国债

* 期限及招标金额：各为360亿元

* 招标时间: 周三(25日)10:35-11:35

* 受访人数: 10位(银行、保险、券商)

* 预测区间：三年：加权3.55%-3.60%/边际3.59%-3.65%

* 七年：加权3.74%-3.77%/边际3.77%-3.80%

* 预测均值: 三年：加权3.58%/边际3.61%

* 七年：加权3.75%/边际3.79%(按各家机构预测值平均)

路透上海10月24日 - 中国财政部周三将招标发行三年和七年固息国债。路透调查显示，基本面和政策面总体预期仍不乐观，且市场普遍预期十九大后公开市场将结束维稳，转向净回笼，料债市短期仍维持偏弱整理，明日两期国债又不是主要的交易品种，主要靠配置盘料招标结果难有亮点。

市场人士预计，明日三年新发国债加权和边际中标利率预测均值分别为3.58%和3.61%，七年续发国债加权和边际中标收益率预测均值为3.75%和3.79%。

“三年和七年（国债）基本没有投机力量，大家投标也会保守点。”上海一银行交易员谈到。

交易员透露，二级市场上，三年和七年国债最新成交收益率分别在3.60%和3.78%附近。

中债国债到期收益率曲线显示，三年和七年期最新收益率分别为3.6044%和3.7724%。

国开行上午招标增发的1-10年五期固息债，中标收益率整体与预测均值偏离不多。

明日招标新债中，三年期国债为今年第23期新发国债，七年期品种为今年第20期国债第一次续发行，两期债均采用混合式招标方式，标的为利率或价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

具体招标时间为10月25日上午10:35至11:35。招标当日，之前发行的七年期国债停止交易一天。两期债均自招标结束至10月26日进行分销，10月30日起上市交易。

三年期国债10月26日开始计息，发行手续费为承销面值的0.05%；七年续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，自2017年9月21日开始计息，票面利率3.69%，发行手续费为承销面值的0.1%。

标位限定上，三年品种投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。七年品种投标标位变动幅度为0.06元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)