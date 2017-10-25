重温稿-台湾货币市场：短率平稳成交清淡，部分银行补积数惟整体需求低

* 短率平稳，惟成交偏淡 * 票券商续降拆款水位，短票量低 * 债券附买回市场平稳 记者 高洁如 路透台北10月24日 - 台湾银行间短率周二大致平稳，成交偏淡。资金调度人士指出， 部分银行稍现调度需求，回补积数，但多数银行能自给自足，趁着月底即将到来之际调整准 备数字。 他们表示，今日交投情况倾向淡静，仍有少数银行维持缓步回补积数的脚步或有资金动 拨，持续小幅拆入，大部分银行则平稳偏多。 〞平淡到不行，平淡到都没有电话；大概自给自足就够了。〞一家小型商银交易员说。 至于今日短率水位，月内的金融机构拆款高位料续小幅走低，因跨月需求持续被满足； 上日一周的拆款高位小降1基点至0.36%，今日上午高位则在0.33%。 展望月底，多数资调人员认为，行情料续平稳度日，短率维稳。 一位大型银行交易员表示，每年11-12月有很多地方政府借款的动拨，因为地方政府常 在年底之际有一波借款高峰，而到期也通常在年底之际，不过大多是到期续借，资金不致短 缺。 本地时间17:42 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.270 30.262 台湾加权股价指数<.TWII 10,743.78 10,735.21 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.280% 0.180-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.360% 0.180-0.360% --两周拆款利率区间 0.205-0.390% 0.260-0.390% **短票量稀，仍续降拆款水位** 短票方面，票券商指出，银行资金充裕，票券商目前虽然短票量不高，但调降拆款水位 的意愿颇强，因此持续卖票、降拆款，利率变化倒是不大。 〞以0.38%为主，没有到可爱的0.37%，它已经不是主流了。〞一位大型票券商交易员 说。 他们表示，临近月底短票量偏低，发行端也大都避开了月底的发行。以一周的情况来看 ，周初的短票量小，但临周末较大，市况偏向平稳。 今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.38%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.380%，区间在0.38-0.385% ，成交38.28亿台币；前日加权平均利率在0.380%，区间在0.30-0.39%，成交77.17亿台币。 台湾央行周二发行840.5亿台币定存单，发行余额未增减。 本周到期央行定存单共1兆2,200.6亿台币，余日分别为：周三818亿、周四6,669亿及周 五2,522.1亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备530亿台币，累计超额准备7,060亿台币、 加计前期1%的超额准备8,322亿台币。 **债券附买回市场平稳** 债券附买回(RP)市场方面，一大型证券交易员指出，部分投信被赎回资金，不过新钱算 好找，且银行可以收得到资金，很快可以平缺口；至于上午稍晚投信也又出不少进款，估计 本月底不致出现紧缩效果。 〞有几家投信后来一直来找券，可能有大的申购款进来。〞他认为，10月资金情势宽松 ，利率不致大幅反弹。 交易员表示，时序近月底，跨月成交利率较月内高出1-2基点，跨月成交比重稍高日前 。 周二紧缩因子有：瑞银伦敦分行发行30年期美元债1.9亿；本周余日的交割日程是：周 四Arab Petroleum Investments发行五年期美元债1.05亿及新加坡大华银行发行30年期美元 债0.5亿；周五台企银发行1.2亿美元国际债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率较上日持平，跨月比重稍高，月内公债RP利 率主要在0.30-0.31%，跨月0.32%；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月利率在0.42% 。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率持稳，极短天期利率在0.22-0.23%；一周公债RP 利率区间0.26-0.29%；一周公司债RP利率区间在0.29-0.32%。（完） (审校 张喜良)