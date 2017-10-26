更正-****美国与加拿大经济指标预测--10月26日-11月2日****

(更正：美国联邦基金利率目标区间公布时间应为“11月1日1800GMT”，非“11月2日1800GMT”;美国汽车销 量年率公布时间应为“11月1日1930GMT”，非“11月2日1930GMT”) 以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月23日当周 10月26日(四) 1230 美国建筑许可年率(万户) 9月修正值 -- 121.5 建筑许可(较前月) -- -4.5% 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 9月初值 -- 逆差633 趸售(批发)库存(较前月) -- +0.9% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月21日当周 23.5 22.2 四周均值(万人) -- 24.825 续请失业金人数(万人) 10月14日当周 189.0 188.8 1400 美国成屋待完成销售指数 9月 -- 106.3 成屋待完成销售(较前月) +0.2% -2.6% 1500 美国堪萨斯联储制造业指数 10月 -- 正22 综合指数 -- 正17 10月27日(五) 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +2.5% +3.1% 最终销售 +2.6% +2.9% 消费者支出 -- +3.3% GDP平减指数 +1.8% +1.0% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +0.9% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +0.3% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 10月终值 100.9 101.1 现况指数 116.1 116.4 预期指数 91.2 91.3 一年通胀预期 -- 2.3% 五年通胀预期 -- 2.4% 10月30日当周 10月30日(一) 1230 美国实质个人消费(较前月) 9月 -- -0.1% 个人所得(较前月) +0.4% +0.2% 经调整个人支出(较前月) +0.7% +0.1% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) -- +1.3% PCE物价指数(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.4% 1300 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 9月 -- +1.5% 10月31日(二) 1230 美国薪资(较前季) 第三季 -- +0.5% 雇佣成本指数(较前季) +0.6% +0.5% 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 8月 -- 持平 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 9月 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.9% 原材料价格(较前月) -- +1.0% (较上年同期) -- +6.1% 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 8月 +0.2% +0.3% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.7% 房价指数(较上年同期) -- +5.8% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 60.0 65.2 1400 美国消费者信心指数 10月 120.3 119.8 11月1日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 400.3 抵押贷款再融资指数 -- 1,357.6 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 10月 增加22.5 增加13.5 1400 美国建筑支出(较前月) 9月 +0.1% +0.5% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 59.0 60.8 投入物价分项指数 -- 71.5 就业分项指数 -- 60.3 新订单分项指数 -- 64.6 1430 加拿大Markit经季调制造业采购经理人指数(PMI)10月 -- 55.0 1445 美国Markit制造业PMI 10月终值 -- 54.5 1800 美国联邦基金利率目标区间 -- 1.00%-1.25% 1.00%-1.25% 1930 美国汽车销量年率(万辆) 10月 1,739 1,857 11月2日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(个) 10月 -- 32,346 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月28日当周 -- -- 四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 10月21日当周 -- -- 1230 美国非农单位劳工成本 第三季初值 +0.4% +0.2% 生产率 +2.0% +1.5% 1345 美国ISM-纽约企业活动指数 10月 -- 748.6 (完) (整理 许娜；审校 陈宗琦)