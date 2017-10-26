FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更正-****美国与加拿大经济指标预测--10月26日-11月2日****
频道
专题
中国追求绿色GDP更进一步 不再提GDP翻番目标有利贯彻新理念
中共十九大
中国追求绿色GDP更进一步 不再提GDP翻番目标有利贯彻新理念
美国商务部长罗斯称美方寻求与中国达成“诚信”协议
中国财经
美国商务部长罗斯称美方寻求与中国达成“诚信”协议
欧盟27国代表开始内部讨论英退之后与英国的关系
时事要闻
欧盟27国代表开始内部讨论英退之后与英国的关系
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#市场报道
2017年10月25日 / 晚上11点27分 / 更新于 1 小时内

更正-****美国与加拿大经济指标预测--10月26日-11月2日****

5 分钟阅读

 (更正：美国联邦基金利率目标区间公布时间应为“11月1日1800GMT”，非“11月2日1800GMT”;美国汽车销
量年率公布时间应为“11月1日1930GMT”，非“11月2日1930GMT”)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                    公布时段      预估值       前值
     
    10月23日当周
    
    10月26日(四)
    1230 美国建筑许可年率(万户)                9月修正值         --       121.5
             建筑许可(较前月)                                    --       -4.5%
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                9月初值         --     逆差633
             趸售(批发)库存(较前月)                              --       +0.9%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)       10月21日当周        23.5       22.2
                 四周均值(万人)                                  --      24.825
                 续请失业金人数(万人)       10月14日当周       189.0      188.8
    1400 美国成屋待完成销售指数                      9月         --       106.3
             成屋待完成销售(较前月)                            +0.2%      -2.6%
    1500 美国堪萨斯联储制造业指数                   10月         --        正22
                       综合指数                                  --        正17
    
    10月27日(五)
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率         第三季初值      +2.5%      +3.1%
             最终销售                                          +2.6%      +2.9%
             消费者支出                                          --       +3.3%
             GDP平减指数                                       +1.8%      +1.0%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                     +1.3%      +0.9%
             个人消费支出(PCE)物价指数                         +1.2%      +0.3%
    1400 美国密西根大学消费者信心指数           10月终值       100.9      101.1
                             现况指数                          116.1      116.4
                             预期指数                           91.2       91.3
                             一年通胀预期                        --        2.3%
                             五年通胀预期                        --        2.4%    
    
    10月30日当周
    
    10月30日(一)
    1230 美国实质个人消费(较前月)                    9月         --       -0.1%
             个人所得(较前月)                                  +0.4%      +0.2%
             经调整个人支出(较前月)                            +0.7%      +0.1%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)             +0.2%      +0.1%
                                          (较上年同期)           --       +1.3%
             PCE物价指数(较前月)                                 --       +0.2%
                        (较上年同期)                             --       +1.4%
    1300 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值           9月         --       +1.5%
    
    10月31日(二)
    1230 美国薪资(较前季)                         第三季         --       +0.5%
             雇佣成本指数(较前季)                              +0.6%      +0.5%
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)             8月         --        持平
    1230 加拿大工业产品价格(较前月)                  9月         --       +0.3%
                         (较上年同期)                            --       +1.9%
               原材料价格(较前月)                                --       +1.0%
                         (较上年同期)                            --       +6.1%
    1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 8月    +0.2%      +0.3%
                           未经季节调整房价指数(较前月)          --       +0.7%
                                房价指数(较上年同期)             --       +5.8%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)               10月       60.0       65.2
    1400 美国消费者信心指数                          10月      120.3      119.8
    
    11月1日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                    前周         --       400.3 
                抵押贷款再融资指数                               --     1,357.6 
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)              10月    增加22.5   增加13.5
    1400 美国建筑支出(较前月)                        9月       +0.1%      +0.5%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数            10月        59.0       60.8
                              投入物价分项指数                   --        71.5
                              就业分项指数                       --        60.3
                              新订单分项指数                     --        64.6
    1430 加拿大Markit经季调制造业采购经理人指数(PMI)10月         --        55.0
    1445 美国Markit制造业PMI                    10月终值         --        54.5
    1800 美国联邦基金利率目标区间                     --  1.00%-1.25% 1.00%-1.25%
    1930 美国汽车销量年率(万辆)                     10月       1,739      1,857    
    
    11月2日(四)
    1130 美国Challenger企业计划裁员人数(个)         10月         --      32,346
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)       10月28日当周         --         --
                 四周均值(万人)                                  --         --
                 续请失业金人数(万人)       10月21日当周         --         --
    1230 美国非农单位劳工成本                 第三季初值       +0.4%      +0.2%
                 生产率                                        +2.0%      +1.5%
    1345 美国ISM-纽约企业活动指数                   10月         --       748.6
    (完) (整理 许娜；审校 陈宗琦)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below