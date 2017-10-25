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更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，十九大后波动率料重新上升
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2017年10月25日 / 上午9点01分 / 更新于 1 天前

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，十九大后波动率料重新上升

2 分钟阅读

    * 人民币小幅收跌，走势震荡
    * 客盘结售汇基本均衡，自营机构略偏看多美元
    * 监管层基本退出常态式干预，客盘需求主导市场
    * 市场波动率会重新上升

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京10月25日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价继续下调。交易员表示，
市场仍处于自发维稳走势，客盘结售汇也基本均衡，但自营机构略偏看多美元，预计随着中共十九大会议的落
幕，市场波动性会重新上升。
    
    他们并指出，由于即期市场上监管基本退出常态式干预，市场更多会参考国际美元走势，因此外部波动的
影响会更明显些，走势不确定性亦明显上升，建议实需客户及时锁定汇率风险。
    
    “今天汇价来回震荡，开盘的时候可能有一波结汇，后来就跟着美指走了。”一中资行交易员称，“中资
大行在即期上没出来，在掉期长端最近卖得挺凶的，不知道是不是续作；不过各家机构买的也多，可能客户远
期购汇有增加。”
    
    另有中资行交易员表示，短期看好美指反弹，从这个角度看，短期市场可能还是略偏购汇。

    全球汇市方面，美元兑日圆周三持于三个月高位附近，有报导称美国共和党参议员倾向于支持泰勒(John 
Taylor)担任美联储下任主席，这给美元以支撑。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：

 在岸市场人民币兑美        今日            上日           升贬
 元                                                   
 即期成交价格<CNY=C       6.6408          6.6332         -0.11%
               FXS>                                   
   中间价                 6.6322          6.6268         -0.08%
 成交额<CNYSPTVOL=C    301.63亿美元    303.89亿美元         
               FXT>                                   
 日内波动幅度(pips)        107           日低6.645     日高6.6343
   今年以来升贬幅度                                          4.65%
 2005年汇改以来升贬                                         24.63%
               幅度                                   
  一年期美元/人民币               967                             
               掉期                                   
                                                      
                                                            
 离岸人民币市场            今日            上日                   
   CNH即期                6.6409          6.6422                  
 一年期NDF<CNY1YNDF       6.794            6.79                   
              OR=>                                    
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6427元；人民币兑欧元
EURCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8132元、5.832
5元和8.7156元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)

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