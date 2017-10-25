更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，十九大后波动率料重新上升

* 人民币小幅收跌，走势震荡 * 客盘结售汇基本均衡，自营机构略偏看多美元 * 监管层基本退出常态式干预，客盘需求主导市场 * 市场波动率会重新上升 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京10月25日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价继续下调。交易员表示， 市场仍处于自发维稳走势，客盘结售汇也基本均衡，但自营机构略偏看多美元，预计随着中共十九大会议的落 幕，市场波动性会重新上升。 他们并指出，由于即期市场上监管基本退出常态式干预，市场更多会参考国际美元走势，因此外部波动的 影响会更明显些，走势不确定性亦明显上升，建议实需客户及时锁定汇率风险。 “今天汇价来回震荡，开盘的时候可能有一波结汇，后来就跟着美指走了。”一中资行交易员称，“中资 大行在即期上没出来，在掉期长端最近卖得挺凶的，不知道是不是续作；不过各家机构买的也多，可能客户远 期购汇有增加。” 另有中资行交易员表示，短期看好美指反弹，从这个角度看，短期市场可能还是略偏购汇。 全球汇市方面，美元兑日圆周三持于三个月高位附近，有报导称美国共和党参议员倾向于支持泰勒(John Taylor)担任美联储下任主席，这给美元以支撑。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6408 6.6332 -0.11% FXS> 中间价 6.6322 6.6268 -0.08% 成交额<CNYSPTVOL=C 301.63亿美元 303.89亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 107 日低6.645 日高6.6343 今年以来升贬幅度 4.65% 2005年汇改以来升贬 24.63% 幅度 一年期美元/人民币 967 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6409 6.6422 一年期NDF<CNY1YNDF 6.794 6.79 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6427元；人民币兑欧元 EURCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8132元、5.832 5元和8.7156元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)