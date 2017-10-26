更正-中国新债：吉林定向发295.35亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%（10月25日）

(更正：标题及内文发行主体“甘肃”有误，应为“吉林”) 路透上海10月25日 - 中国吉林省财政厅周三公告，当日采用定向承销方式，发行了总 额295.3515亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债期限包括三、五、10年，专项债七 年，各期限中标利率较下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模 期限 利率 基准利 上浮基 上浮幅 (亿元) (年) (%) 率 点 度 (%) (bp) (%) 一般债券 22.7809 3 4.15 3.61 54 15 100 5 4.29 3.73 56 15 100 10 4.28 3.72 56 15 小计 222.7809 专项债券 72.5706 7 4.33 3.77 56 15 小计 72.5706 总计 295.3515 中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债， 各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应 当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看相关细节，请点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾; 审校 张喜良)