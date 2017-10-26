FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更正-中国新债：吉林定向发295.35亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%（10月25日）
频道
专题
调查：今明两年金价预计均将持平 银价预估再度下调
路透调查
调查：今明两年金价预计均将持平 银价预估再度下调
分析：华尔街看好电动汽车 但美国人依旧热爱卡车
深度分析
分析：华尔街看好电动汽车 但美国人依旧热爱卡车
焦点：加泰罗尼亚自治区主席称不会提前选举 政治危机加剧
深度分析
焦点：加泰罗尼亚自治区主席称不会提前选举 政治危机加剧
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月25日 / 上午9点26分 / 1 天内

更正-中国新债：吉林定向发295.35亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%（10月25日）

2 分钟阅读

 (更正：标题及内文发行主体“甘肃”有误，应为“吉林”)
    路透上海10月25日 - 中国吉林省财政厅周三公告，当日采用定向承销方式，发行了总
额295.3515亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债期限包括三、五、10年，专项债七
年，各期限中标利率较下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 
    
    以下为本次定向地方债具体发行情况：   
   债券类别        规模      期限   利率    基准利   上浮基   上浮幅
                  (亿元)     (年)    (%)      率       点       度
                                              (%)     (bp)      (%)
   一般债券         22.7809   3     4.15     3.61      54       15
                        100   5     4.29     3.73      56       15
                        100   10    4.28     3.72      56       15
     小计          222.7809                                      
   专项债券         72.5706   7     4.33     3.77      56       15
     小计           72.5706                                      
     总计          295.3515                                          
    中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，
各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应
当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
    参看相关细节，请点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 吕雯瑾; 审校 张喜良)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below