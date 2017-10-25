更新版 1-《全球汇市》美元下滑，尽管美国数据良好和臆测鹰派人士将出任联储主席

* 新屋销售和耐久财订单数据未能提振美元上涨 * 共和党参议员支持泰勒出任美联储主席的消息，限制美元跌幅 * 加元触及三个月低位，此前加拿大央行维持利率不变 * 英镑跳涨，因英国GDP数据强于预期 (新增文末表格) 路透纽约10月25日 - 美元兑一篮子货币周三下跌，未能扩大盘中涨幅。受下任美国联 邦储备理事会(美联储/FED)主席将引导政策朝更鹰派的方向发展的臆测提振，美元稍早走强 。 美国公债收益率下滑，两年期美债 收益率从近九年峰值回落，也引发了一些 美元卖盘。 “一切都还是未知数，所以出现了一些获利了结，”BK Asset Management的董事总经 理Kathy Lien谈到美国总统特朗普的美联储主席提名时表示。 即便在意外强劲的美国9月耐久财订单和新屋销售数据公布后，美元仍遭遇了获利了结 ，分析师说。 美国9月耐久财订单增长2.2%，好于预期，9月新屋销售意外猛增至近10年高位。 其他主要货币方面，英镑 攀升近1%，至八日高位1.3271美元，此前强于预期的 英国GDP数据，巩固对英国央行下周将升息的预期。 在加拿大央行一如预期宣布维持利率不变后，加元兑美元 跌至7月12日来最低 的1.2816加元。 尽管周三回落，但美元指数在过去一周上涨了0.6%，受助于市场对美国减税计划抱持希 望，以及有报导称，在总统特朗普进行联储主席候选人面谈时，斯坦福大学经济学家泰勒给 他留下深刻印象。 泰勒主张根据一个数学规则来制定利率，外界认为，较之主席叶伦，泰勒可能让美联储 走上更快速升息的路径。叶伦的任期将在明年2月到期。 特朗普的其他美联储主席提名人人选包括叶伦、美联储理事鲍威尔、白宫国家经济委员 会主任柯恩和前美联储理事瓦尔许。 周三，一名美国政府高级官员表示，特朗普不太可能提名柯恩，因为他在税改中的地位 举足轻重。特朗普在接受福克斯商业新闻采访时表示，他认为叶伦“很出色”，但暗示他希 望在美联储主席人选问题上留下他“自己的印迹”。 预计特朗普会在11月初出访亚洲之前公布美联储主席提名。 美元指数 下跌0.1%，至93.696，低于周一触及的两周半高位94.017。 美元兑日圆 盘中攀升至114.245日圆，为7月11日来最高，此前日本首相安倍晋三 领导的执政联盟周日在众议院选举中大胜，其支持的超宽松货币政策应会继续重压日圆。纽 约尾盘，美元跌0.2%，报113.70日圆。 欧元 涨0.4%，至1.181美元，受助于预计周四欧洲央行政策会议将宣布，从明年1 月开始将其月度购债规模由600亿欧元缩减至400亿欧元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1812 1.1759 +0.45 +12.36 1.0513 美元/日圆 113.73 113.89 -0.14 -2.69 116.87 欧元/日圆 134.35 133.94 +0.31 +9.10 123.14 美元/瑞郎 0.9895 0.9909 -0.14 -2.78 1.0178 英镑/美元 1.3262 1.3134 +0.97 +7.51 1.2336 美元/加元 1.2794 1.2673 +0.95 -4.74 1.3430 美元/离岸人民币 6.6371 6.6415 -0.07 -4.81 6.9726 澳元/美元 0.7703 0.7775 -0.93 +6.76 0.7215 欧元/瑞郎 1.1691 1.1654 +0.32 +9.09 1.0717 欧元/英镑 0.8904 0.8955 -0.57 +4.53 0.8518 新西兰元/美元 0.6885 0.6900 -0.22 -0.81 0.6941 美元/挪威克朗 8.0134 8.0026 +0.13 -7.22 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4684 9.4161 +0.56 +4.21 9.0858 美元/瑞典克朗 8.2164 8.2192 -0.03 -9.79 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7067 9.6693 +0.39 +1.32 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)