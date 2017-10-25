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更新版 1-《全球汇市》美元下滑，尽管美国数据良好和臆测鹰派人士将出任联储主席
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#市场报道
2017年10月25日 / 晚上10点52分 / 更新于 7 小时前

更新版 1-《全球汇市》美元下滑，尽管美国数据良好和臆测鹰派人士将出任联储主席

3 分钟阅读

    * 新屋销售和耐久财订单数据未能提振美元上涨
    * 共和党参议员支持泰勒出任美联储主席的消息，限制美元跌幅
    * 加元触及三个月低位，此前加拿大央行维持利率不变
    * 英镑跳涨，因英国GDP数据强于预期

 (新增文末表格)
    路透纽约10月25日 - 美元兑一篮子货币周三下跌，未能扩大盘中涨幅。受下任美国联
邦储备理事会(美联储/FED)主席将引导政策朝更鹰派的方向发展的臆测提振，美元稍早走强
。
    
    美国公债收益率下滑，两年期美债          收益率从近九年峰值回落，也引发了一些
美元卖盘。
    
    “一切都还是未知数，所以出现了一些获利了结，”BK Asset Management的董事总经
理Kathy Lien谈到美国总统特朗普的美联储主席提名时表示。
    
    即便在意外强劲的美国9月耐久财订单和新屋销售数据公布后，美元仍遭遇了获利了结
，分析师说。
    
    美国9月耐久财订单增长2.2%，好于预期，9月新屋销售意外猛增至近10年高位。
       
    其他主要货币方面，英镑        攀升近1%，至八日高位1.3271美元，此前强于预期的
英国GDP数据，巩固对英国央行下周将升息的预期。
    
    在加拿大央行一如预期宣布维持利率不变后，加元兑美元        跌至7月12日来最低
的1.2816加元。
    
    尽管周三回落，但美元指数在过去一周上涨了0.6%，受助于市场对美国减税计划抱持希
望，以及有报导称，在总统特朗普进行联储主席候选人面谈时，斯坦福大学经济学家泰勒给
他留下深刻印象。
    
    泰勒主张根据一个数学规则来制定利率，外界认为，较之主席叶伦，泰勒可能让美联储
走上更快速升息的路径。叶伦的任期将在明年2月到期。
    
    特朗普的其他美联储主席提名人人选包括叶伦、美联储理事鲍威尔、白宫国家经济委员
会主任柯恩和前美联储理事瓦尔许。
        
    周三，一名美国政府高级官员表示，特朗普不太可能提名柯恩，因为他在税改中的地位
举足轻重。特朗普在接受福克斯商业新闻采访时表示，他认为叶伦“很出色”，但暗示他希
望在美联储主席人选问题上留下他“自己的印迹”。
        
    预计特朗普会在11月初出访亚洲之前公布美联储主席提名。
        
    美元指数       下跌0.1%，至93.696，低于周一触及的两周半高位94.017。
    
    美元兑日圆      盘中攀升至114.245日圆，为7月11日来最高，此前日本首相安倍晋三
领导的执政联盟周日在众议院选举中大胜，其支持的超宽松货币政策应会继续重压日圆。纽
约尾盘，美元跌0.2%，报113.70日圆。
    
    欧元      涨0.4%，至1.181美元，受助于预计周四欧洲央行政策会议将宣布，从明年1
月开始将其月度购债规模由600亿欧元缩减至400亿欧元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1812   1.1759   +0.45  +12.36   1.0513
    美元/日圆                   113.73   113.89   -0.14   -2.69   116.87
    欧元/日圆                   134.35   133.94   +0.31   +9.10   123.14
    美元/瑞郎                   0.9895   0.9909   -0.14   -2.78   1.0178
    英镑/美元                   1.3262   1.3134   +0.97   +7.51   1.2336
    美元/加元                   1.2794   1.2673   +0.95   -4.74   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6371   6.6415   -0.07   -4.81   6.9726
    澳元/美元                   0.7703   0.7775   -0.93   +6.76   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1691   1.1654   +0.32   +9.09   1.0717
    欧元/英镑                   0.8904   0.8955   -0.57   +4.53   0.8518
    新西兰元/美元               0.6885   0.6900   -0.22   -0.81   0.6941
    美元/挪威克朗               8.0134   8.0026   +0.13   -7.22   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4684   9.4161   +0.56   +4.21   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.2164   8.2192   -0.03   -9.79   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7067   9.6693   +0.39   +1.32   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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