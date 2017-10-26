重温稿-《图表新闻》欧洲央行缩减超宽松政策的五大疑问

路透伦敦10月25日 - 欧洲央行可能在周四就2.3万亿欧元刺激措施的命运做出决定，这次是数月以来最受关注的欧洲央行政策会议。

经济数据表现稳健，意味着特别刺激措施告一段落指日可待，不过通胀不振成了尽可能延长购买资产计划的理由。

欧洲央行如何拿捏分寸，已经成为各市场的关注焦点，外界正试图评估该行将如何缩减刺激措施。以下是投资人希望得到答案的几个问题：

1. 欧洲央行缩减购买资产的幅度？

许多分析师预期，欧洲央行将宣布自1月起将月度购买资产规模从600亿欧元降至300亿，持续九个月；此前多个引述消息人士说法的报导指出，决策官员倾向“减少购买资产、拉长购买时间”的选项。

更大争议点是，该行是否会以设定缩减购买资产六个月或九个月的方式，不对购债计划设定终止期限，还是会乾脆宣布该计划的到期日；现行购买资产计划的到期日为12月。

分析师并不排除再展延12个月、并将购债规模进一步缩减至每月200-250亿欧元的可能性。

欧洲央行量化宽松计划图表：tmsnrt.rs/2lftn5d

2. 欧洲央行会改变前瞻指引吗？

欧洲央行声明中料继续保留这样的说法：即政策利率仍将维持低位、直至量化宽松计划结束“很久之后”。

欧洲央行货币刺激维持的时间越长，投资者对其升息时机的预期就越会往后推。货币市场不再预估欧洲央行2018年会升息，而且很多分析师预计2019年之前升息无望。

欧洲央行可能还会重申将对债券到期所回收资金进行再投资，向外界发出明确信号，该行一段时间内仍将活跃于债市。

图表：欧洲央行债市再投资 tmsnrt.rs/2y2evNH

3. 欧洲央行还担心欧元强势吗？

与9月初上次欧洲央行会议后所及高于1.20美元的逾两年半高位相比，欧元现在已下滑近3%，但有关欧元强势的担忧仍萦绕决策者心头。

市场数据显示，投资者仍预期欧元还有进一步上涨空间。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周度数据，欧元多仓接近纪录高位，而央行和主权财富基金等长线投资者对欧元的持仓仍处于低配状态。

根据野村的分析，在欧洲央行总裁德拉吉上次的新闻发布会上，“汇率”一词出现了25次，这在德拉吉或其前任特里谢的所有发布会中属于出现频率最多的一次。

欧元/美元及仓位调整： tmsnrt.rs/2ldYnmj

4. 如何解决债市可购债券稀缺？

符合欧洲央行刺激计划购买条件的公债十分稀缺，让央行缩减购债的理由更为充分。央行可能因为一些技术上的限制而被质疑，尽管分析师认为这一问题的更多细节在12月份披露的可能性更大。

有一种观点认为，欧洲央行缩减公司债购买规模的速度可能慢于缩减公债购买的速度，以避免触及自己设置的购买上限。

为弥补包括德国在内许多欧元区国家公债短缺的问题，欧洲央行资产购买一直向法国和意大利倾斜。这有助于我们理解，近期有关欧洲央行缩减购债可能是一个长期过程的谈论，令意大利公债最为受益。

意大利-德国公债收益率差 tmsnrt.rs/2ldSXaP

5. 银行业是否强劲，足以承受缩减购债的影响？

虽然宏观经济指标或许让决策者相信，他们可以收紧金融条件，但欧元区银行业仍然被疑云所笼罩。

因此投资者将会仔细聆听德拉吉讲话，看他如何解决意大利等地不良贷款堆积的问题。欧洲央行面临两难，既要说服银行为这类遗留问题提列拨备，又要拿出足够的资金放贷。

决策者们需要确认，一旦央行退出，民间部门将有能力提供足够的信贷，维持欧元区经济的复苏。

欧元区放贷增加，坏账减少：tmsnrt.rs/2y3CRqb