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更新版 1-中国汇市：美指回调人民币收升，关注晚间欧央行缩减购债计划细节
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2017年10月26日 / 上午9点07分 / 1 天前

更新版 1-中国汇市：美指回调人民币收升，关注晚间欧央行缩减购债计划细节

2 分钟阅读

    * 人民币小幅收升，中间价亦小升
    * 月末客盘结售汇基本均衡
    * 人民币波动继续参考国际美元波动
    * 关注晚间欧央行会否明确缩减购债计划
    * 人民币料延续6.6-6.65元宽幅波动

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京10月26日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价亦小升。交易员表示，月
末客盘结售汇基本均衡，同时人民币波动依旧参考国际美元波动，而短期美元指数缺乏方向，人民币料延续宽
幅波动。而进入四季度各家做市商为了年底排名有积极做市的趋势，市场流动性较好。
    
    他们并表示，市场聚焦今晚欧央行会否明确缩减购债计划，另外下任美联储主席人选亦存不确定，在美元
指数打破当前区间波动前，人民币估计会维持在6.6-6.65元区间震荡。
    
    “今天客盘比较均衡，交易也比较平淡。到了四季度有的银行为了冲排名积极做市，市场流动性比较好，
点差都不大。而且由于市场波动比较小，有些银行也适当放大了单边敞口。”一中资行交易员称。
    
    亦有外资行交易员表示，央行退出干预，人民币汇率基本跟着外盘走，市场关注周四晚间欧洲央行会做什
么动作。

    全球汇市方面，欧元周四持于一周高位附近，等待欧洲央行稍晚决议。预计欧洲央行决策者将概述缩减购
债计划，分析师预期如果没有任何鹰派意外，则欧元涨势将暂歇。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：

 在岸市场人民币兑美      今日           上日          升贬
 元                                                
 即期成交价格<CNY=C     6.6357         6.6408        0.08%
               FXS>                                
   中间价               6.6288         6.6322        0.05%
 成交额<CNYSPTVOL=C  249.35亿美元   301.63亿美元        
               FXT>                                
 日内波动幅度(pips)       88         日低6.6378    日高6.629
   今年以来升贬幅度                                     4.73%
 2005年汇改以来升贬                                    24.73%
               幅度                                
  一年期美元/人民币            975                           
               掉期                                
                                                   
                                                        
 离岸人民币市场          今日           上日                 
   CNH即期              6.6358         6.6376                
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.7895          6.794                
              OR=>                                 
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6324元；人民币兑欧元
EURCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8396元、5.830
5元和8.7767元。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)

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