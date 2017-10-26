更新版 1-中国汇市：美指回调人民币收升，关注晚间欧央行缩减购债计划细节

* 人民币小幅收升，中间价亦小升 * 月末客盘结售汇基本均衡 * 人民币波动继续参考国际美元波动 * 关注晚间欧央行会否明确缩减购债计划 * 人民币料延续6.6-6.65元宽幅波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京10月26日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价亦小升。交易员表示，月 末客盘结售汇基本均衡，同时人民币波动依旧参考国际美元波动，而短期美元指数缺乏方向，人民币料延续宽 幅波动。而进入四季度各家做市商为了年底排名有积极做市的趋势，市场流动性较好。 他们并表示，市场聚焦今晚欧央行会否明确缩减购债计划，另外下任美联储主席人选亦存不确定，在美元 指数打破当前区间波动前，人民币估计会维持在6.6-6.65元区间震荡。 “今天客盘比较均衡，交易也比较平淡。到了四季度有的银行为了冲排名积极做市，市场流动性比较好， 点差都不大。而且由于市场波动比较小，有些银行也适当放大了单边敞口。”一中资行交易员称。 亦有外资行交易员表示，央行退出干预，人民币汇率基本跟着外盘走，市场关注周四晚间欧洲央行会做什 么动作。 全球汇市方面，欧元周四持于一周高位附近，等待欧洲央行稍晚决议。预计欧洲央行决策者将概述缩减购 债计划，分析师预期如果没有任何鹰派意外，则欧元涨势将暂歇。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6357 6.6408 0.08% FXS> 中间价 6.6288 6.6322 0.05% 成交额<CNYSPTVOL=C 249.35亿美元 301.63亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 88 日低6.6378 日高6.629 今年以来升贬幅度 4.73% 2005年汇改以来升贬 24.73% 幅度 一年期美元/人民币 975 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6358 6.6376 一年期NDF<CNY1YNDF 6.7895 6.794 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6324元；人民币兑欧元 EURCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8396元、5.830 5元和8.7767元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)