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重温稿--台湾货币市场：短率稳于低位，地方政府还款动拨频频银行调整存单
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2017年10月27日 / 凌晨12点04分 / 2 天前

重温稿--台湾货币市场：短率稳于低位，地方政府还款动拨频频银行调整存单

3 分钟阅读

    * 短率仍持稳于近期低位
    * 短票市况平稳
    * 部分投信被提前解约，但债券附买回市况仍平稳

     记者 高洁如
    路透台北10月26日 - 台湾银行间短率周四稳于近期低位。资金调度人士指出，银行能
动态调整向央行申购的7、14天期定存单，市场资金稍显宽裕，多余资金不少。
    
    他们表示，目前地方政府还款、动拨案件仍不少，市场资金流动偏向活络，基本上好拆
好借，没有月底稍嫌紧俏的情况。
    
    一位公股银行资金调度人员表示，目前到11月中旬有很多地方政府的借款和动拨，另加
上一些存款的补入和出走，由于金额流动较大，虽产生资金缺口，但先以短借因应。
    
    〞11月初为止，有动拨，有到期还款，又有些标案标后还没通知...，我先借短的，免
得还要大调。〞他说。
    
    另外一位票券商交易员认为，近期市场很宽松，〞浮滥是不至于啦〞。不过可以肯定资
金的供给略大于需求，市况还大致维稳，没有大起大落。　 
    
 
 本地时间17:41                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.229                     30.266    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,734.76                  10,750.57    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.280%               0.172-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.390%               0.172-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.380%               0.280-0.380%
 
    
    **短票市况也平稳**
    
    短票方面，票券商指出，市场资金平稳且宽裕，银行资金偏多，虽买票意愿高，但票量
供给仍小。目前市况偏向清淡，估计明天票量会是本周最高的一天，成交转趋活络。
    
    〞看明天吧，量会大一点，〞一位大型票券商交易员说。
    
    他们表示，目前不少银行提供跨月拆款，月底市况料可平稳充裕。
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.38-0.385%，大致与上日相似。   
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.382%，区间在0.37-0.45%，
成交69.5亿台币；前日加权平均利率在0.381%，区间在0.37-0.39%，成交61.32亿台币。
    
    台湾央行周四发行6,961亿台币定存单，发行余额增292亿台币；周五央行的定存单到期
2,522.1亿台币。
   
    拆款中心资料显示，周四银行超额准备481亿台币，累计超额准备8,338亿台币、
加计前期1%的超额准备9,600亿台币。   
        
    
    **部分投信被提前解约**
    
    债券附买回(RP)市场方面，一大型证券交易员指出，近期有不少档美元债交割，市场多
缺不一，部分投信被赎回，主要是月底之际寿险抽回资金。不过来自于银行的资金仍然不少
，资金尚且好找。
    
    〞投信有多有缺，我被赎回或提解还不少，〞前述交易员说。
    
    他们也表示，一般而言，若与银行承做债券附买回则利率稍高于市场1-2基点，但也还
在区间上缘之中。下周的月底最末两日资金料稍少，但预料也不致于太过紧俏，因预估银行
能入场供给多余资金。
    
    至于票券商方面，由于近期与拆款、短票集合调度，债券附买回部分的缺口则小，市况
较证券商显得更充裕。
    
    〞感觉蛮安静的，都是到期续做，没有大进大出，〞一位大票券商交易员说。

    周四交割有：Arab Petroleum Investments发行五年期美元债1.05亿及新加坡大华银行
发行30年期美元债0.5亿；周五则有台企银发行1.2亿美元国际债。   
 
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持稳上日，月内公债RP利率主要在0.30-0.3
1%，跨月0.32%；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月利率在0.42%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也持平，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上
公债RP利率区间0.26-0.30%；一周以上公司债RP利率区间在0.28-0.32%。（完） 

 (审校 曾祥进)

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