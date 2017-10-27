更新版 1-香港房地产：未来3-4年私人住宅潜在供应近三年来首降，仍为纪录次高

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路透香港10月27日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，截至9月末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季减少1,000个或1%，至9.7万个，为近三年以来首次录得下降，但该数字仍为有纪录以来第二高。

7-9月的私人住宅落成量为4,100个，按季及按年分别减少6.8%及增加24.2%；首三季落成量累计1.29万个。第三季施工量按季锐减近87%，至仅800个，按年亦跌72%。在第三季末，货尾单位（已落成但仍未售出）按季增加1,000个，至9,000个。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇表示，预期今年全年私人住宅落成量约达1.9万个水平，首三季施工量9,300个，估计今年施工量较低，但2018年料将重越2万个水平。

综合而言，未来三至四年潜在私人住宅供应量，由6月末的9.8万个跌至9月末的9.7万个，即每年平均供应量可达至少2.425万个，较政府2017/18财政年度计划提供土地兴建住宅目标1.8万个为高。

黄良昇预期，未来三至四年的潜在供应数字见顶，兼有可能逐步下降。随着本港经济向好，市民购楼意欲上升，楼市需求迅速追上供应。

莱坊高级董事及估价及谘询部主管林浩文表示，现时住宅成交量仍少，估计今年全年一、二手成交约6.2-6.5万宗，市场流转亦慢，长远而言，高楼价会影响香港城市持续发展及社会稳定。

政府《长远房屋策略报告》订定的2017/18至2026/27财政年度10年房屋供应目标为46万个，其中公私营房屋比例6:4，即私人住宅供应目标每年平均1.84万个。（完）

浏览细节，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)