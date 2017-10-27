更新版 1-中国汇市：人民币收跌至一个月新低，欧央行鸽派举措拖累人民币

* 人民币收跌至一个月新低，中间价跌至三周低点 * 欧元央行鸽派决定提振美指间接打压人民币 * 暂未现一边倒看贬人民币预期 * 美指突破波动区间或对人民币形成中期压力 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京10月27日 - 人民币兑美元即期周五收跌至一个月新低，中间 价亦跌185点至三周低点，因隔夜欧洲央行鸽派决定影响，但开盘后逢高结汇需求缩减日内 跌幅。交易员表示，欧元跌至三个月低位，美元指数因此突破此前波动区间，这或对人民币 形成中期压力。 他们并表示，在人民币汇率弹性上升后，虽见美指转强，目前暂未现一边倒看贬人民币 预期，部分头寸逢高结汇以及此前美元多头获利了结，反而缓和人民币跌势；欧洲央行货币 政策已然明朗，但美联储主席人选以及美国税改等仍存不确定性，美指涨势仍待检验。 “隔夜美指涨得太猛，人民币也只能跟着美指走，跳空高开。购汇没有特别猛，自营还 是跟着趋势走。”一中资行交易员表示，“最近已经有些趋势了，还是看多美元吧。” 亦有外资行交易员表示，欧央行表现鸽派，欧元不看好。人民币还是做多波动率。 全球汇市方面，欧元周五连续第二日下滑，本周料录得年内最大周线跌幅，受公债收益 率下跌拖累。此前欧洲央行将购债计划延长九个月至明年9月底，并保留进一步延长的可能 性。投资人押注美国和欧洲货币政策前景分歧，前者预计在年底前再度升息，而后者未来数 年预计不会升息。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6528 6.6357 -0.26% FXS> 中间价 6.6473 6.6288 -0.28% 成交额<CNYSPTVOL=C 245.71亿美元 249.35亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 166 日低6.6645 日高6.64 79 今年以来升贬幅度 4.46% 2005年汇改以来升贬 24.41% 幅度 一年期美元/人民币 965.5 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6526 6.6538 一年期NDF<CNY1YNDF 6.8055 6.7921 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6515 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.7378元、5.8281元和8.7076元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/曾祥进)