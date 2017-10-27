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更新版 1-中国汇市：人民币收跌至一个月新低，欧央行鸽派举措拖累人民币
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2017年10月27日 / 上午9点14分 / 1 天内

更新版 1-中国汇市：人民币收跌至一个月新低，欧央行鸽派举措拖累人民币

2 分钟阅读

    * 人民币收跌至一个月新低，中间价跌至三周低点
    * 欧元央行鸽派决定提振美指间接打压人民币
    * 暂未现一边倒看贬人民币预期
    * 美指突破波动区间或对人民币形成中期压力

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京10月27日 - 人民币兑美元即期周五收跌至一个月新低，中间
价亦跌185点至三周低点，因隔夜欧洲央行鸽派决定影响，但开盘后逢高结汇需求缩减日内
跌幅。交易员表示，欧元跌至三个月低位，美元指数因此突破此前波动区间，这或对人民币
形成中期压力。
    
    他们并表示，在人民币汇率弹性上升后，虽见美指转强，目前暂未现一边倒看贬人民币
预期，部分头寸逢高结汇以及此前美元多头获利了结，反而缓和人民币跌势；欧洲央行货币
政策已然明朗，但美联储主席人选以及美国税改等仍存不确定性，美指涨势仍待检验。
    
    “隔夜美指涨得太猛，人民币也只能跟着美指走，跳空高开。购汇没有特别猛，自营还
是跟着趋势走。”一中资行交易员表示，“最近已经有些趋势了，还是看多美元吧。”
    
    亦有外资行交易员表示，欧央行表现鸽派，欧元不看好。人民币还是做多波动率。

    全球汇市方面，欧元周五连续第二日下滑，本周料录得年内最大周线跌幅，受公债收益
率下跌拖累。此前欧洲央行将购债计划延长九个月至明年9月底，并保留进一步延长的可能
性。投资人押注美国和欧洲货币政策前景分歧，前者预计在年底前再度升息，而后者未来数
年预计不会升息。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美       今日           上日        升贬
 元                                                
 即期成交价格<CNY=C      6.6528         6.6357      -0.26%
               FXS>                                
   中间价                6.6473         6.6288      -0.28%
 成交额<CNYSPTVOL=C   245.71亿美元   249.35亿美元      
               FXT>                                
 日内波动幅度(pips)       166         日低6.6645   日高6.64
                                                      79
   今年以来升贬幅度                                   4.46%
 2005年汇改以来升贬                                  24.41%
               幅度                                
  一年期美元/人民币           965.5                        
               掉期                                
                                                   
                                                       
 离岸人民币市场           今日           上日              
   CNH即期               6.6526         6.6538             
 一年期NDF<CNY1YNDF      6.8055         6.7921             
              OR=>                                 
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6515
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.7378元、5.8281元和8.7076元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/曾祥进)

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