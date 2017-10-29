重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的10月23日-10月27日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周跌0.5%。本周美元指数反弹，人民币受打压渐进走贬。前半周十九大会期市场波动有所收敛，而周五因欧洲央行鸽派决议间接提振美元，人民币跌至一个月低点。随着央行在即期市场退出常态化干预，且月末客盘结售汇趋于均衡，料近期人民币紧随美元指数波动，或将继续承压。

公开市场操作:

--中国央行公开市场当周继续大额净投放，且正式试水63天期逆回购操作，在维稳因税期而导致的短期资金波动的同时，亦预先防范跨年流动性异常，呵护资金预期，央行精准调节态度彰显。

市场人士认为，央行当前时点推出63天期逆回购，意在丰富操作工具并稳定跨年资金预期，削峰填谷平抑资金波动；而从最终操作规模和中标利率来看均显中性，因此并不代表央行货币政策的转向，更非宽松信号。

债市:

--中国债市当周现券收益率大幅上行，10年国债收益率升至3.835%，创逾三年来新高。中共十九大闭幕后，市场流动性前瞻重回谨慎，而金融监管加强、基本面不弱等多重利空预期叠加，尽管周内消息面政策面总体淡静、同业负债上限调整的不利传闻亦被央行辟谣，但投资者悲观情绪有加重势头。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周稳中略有上行。交易员称，市场交投较为活跃，不过总体上供大于求，转贴利率整体平稳中较上周小升；资金面虽偏于宽松，但对市场影响不大。

股市:

--中国股市沪综指当周连续上涨，收创近22个月新高。本周19大会议结束，市场对政策面预计稳定，对再次冲击3,400点整数关口认可度较高，贵州茅台等蓝筹股业绩增长稳定，对市场信心提振较强。前期投资者担忧的不确定性逐渐被打消，向上突破成交量放大说明部分资金回流市场。后期市场格局有望出现权重股搭台，题材股唱戏的局面。（完） (整理 侯向明/张晓翀/吕雯瑾/孙琦子; 审校 曾祥进)