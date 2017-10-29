更新版 1-《全球汇市》欧元周度表现为年内最差，因ECB立场鸽派和加泰罗尼亚危机

* 美元指数录得11个月内最大单周涨幅 * 美国第三季GDP增长3%，超过分析师预期 * 加泰罗尼亚议会投票决定脱离西班牙，提振日圆和瑞郎 (新增汇率表格) 路透纽约10月27日 - 欧元周五下跌，录得年内最大单周跌幅，昨日欧洲央行宣布延长 购债计划，表达了继续维持超宽松政策立场的意愿。 西班牙中央政府和加泰罗尼亚分离主义者之间的紧张关系也引发欧元卖盘，此前加泰罗 尼亚议会进行秘密投票后，宣布脱离西班牙。西班牙首相拉霍伊随即宣布散加泰罗尼亚政府 ，在12月21日进行地方选举。 “欧洲央行对进一步延长购债计划持开放态度，这一鸽派基调令市场意外，”Commonwe alth Foreign Exchange首席市场策略师Omer Esiner说。 欧洲央行周四宣布，明年1月起将月度购债规模减半，至300亿欧元，并将购债计划实施 时间延长至明年9月。 此举引发市场押注，欧洲央行不大可能在2019年前升息，与此同时，美国联邦储备理事 会(美联储/FED)仍在进一步升息的轨道上。 美联储将在下周二、三进行为期两天的政策会议，预计决策者将会维持利率不变。 欧元兑美元 下跌0.5%，至1.1595美元，本周周线下跌1.6%，为11个月来最大单周 跌幅。 欧元兑日圆 下滑0.6%至131.98日圆，此前触及近两周最弱水准。 加泰罗尼亚议会的决定，点燃一些对日圆和瑞郎 的避险买需。 即使在周五发生政治突变之后，“从目前的情况看，西班牙的情势仍基本受控，”Eisn er说。 本周欧元走低，美元走高，后者受助于良好的美国经济数据，减税希望和臆测总统特朗 普将选择较现主席叶伦更鹰派的人士出任联储主席。叶伦任期将在2月到期。 美国政府周五公布，美国第三季国内生产总值(GDP)增长年率为3.0%，高于路透访查分 析师预估的成长2.5%。 周五稍早彭博报导，美国总统特朗普倾向任命美联储理事鲍威尔为下任美联储主席，但 还未作最后决定。 这令美元短暂缩减涨幅，因为外界认为，较之另一位下任联储主席热门人选、斯坦福大 学经济学家泰勒，鲍威尔没有那么鹰派。 预料特朗普将在下周宣布美联储主席提名，叶伦、前美联储理事瓦尔许及白宫国家经济 委员会主任柯恩都是特朗普考虑的人选。 美元指数 上涨0.3%，报94.919，此前触及三个月高位95.150。本周上涨1.3%，为 年内最大单周涨幅。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1608 1.1650 -0.36 +10.42 1.0513 美元/日圆 113.67 113.97 -0.26 -2.74 116.87 欧元/日圆 131.91 132.77 -0.65 +7.12 123.14 美元/瑞郎 0.9975 0.9975 +0.00 -1.99 1.0178 英镑/美元 1.3127 1.3158 -0.24 +6.41 1.2336 美元/加元 1.2805 1.2845 -0.31 -4.65 1.3430 美元/离岸人民币 6.6465 6.6534 -0.10 -4.68 6.9726 澳元/美元 0.7676 0.7660 +0.21 +6.39 0.7215 欧元/瑞郎 1.1584 1.1622 -0.33 +8.09 1.0717 欧元/英镑 0.8840 0.8851 -0.12 +3.78 0.8518 新西兰元/美元 0.6879 0.6842 +0.54 -0.89 0.6941 美元/挪威克朗 8.1449 8.1684 -0.29 -5.70 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4554 9.5181 -0.66 +4.07 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3494 8.3476 +0.02 -8.33 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6929 9.7234 -0.31 +1.18 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)