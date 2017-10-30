更正(官方)-美国政经：国会准备公布税改议案之际，利益集团反对声高涨

(更正：因英文原文有误，内文第五段应为提供一项“相当于可抵免12%抵押贷款利息和房产税负的扣减”，而非“5,500美元的税负抵免”)

路透华盛顿10月29日 - 美国总统特朗普改革美国税制的计划周日遭到利益集团愈发强烈的反对。共和党准备公布对税制的全面改革议案，可能消除其中部分最受欢迎的减税条款，以帮助弥补降低税率造成的收入减少。

在美国众议院占多数席次的共和党周三前不会公布他们的提案。但全美住宅建筑商协会(NAHB)因不满其调整住房抵押贷款扣减的条款，誓言要挫败该提案，与此同时，共和党领袖试图缓和其可能调整个人退休金储蓄以及州和地方税收支付条款所遭遇的反对。

特朗普及共和党人士誓言今年启动1986年以来的首次税改。但该计划面临不少挑战，甚至基层共和党人士也提出反对。这些税改计划最多将对企业和个人减税6万亿美元。

参众两院共和党人正快速推动在11月23日感恩节之前分别通过税改法案，然后在12月消除分歧，在1月将最终版本递至特朗普签署，从而让特朗普取得其上任以来的第一个重大立法胜利。分析师称，税改被推迟到明年的可能性很高。

全美住宅建筑商协会(NAHB)称，税改法案把抵押贷款利息扣减仅仅视作刺激购房的诱因，这么做将损及美国房价。NAHB希望税改法案能提供一项相当于可抵免12%抵押贷款利息和房产税负的扣减，但称遭到众议院共和党领袖回绝。

“我们反对不提供税负扣减的税改方案，我们将积极行动来击退它，”NAHB执行长Jerry Howard对路透说道。

共和党人警告称，特朗普税改计划进入了新的、艰难的阶段，各方说客都在向议员加压，要求保留税负减免优惠。(完) (编译 李爽/王琛；审校 陈宗琦/李婷仪)