更新版 1-台湾货币市场：银行积数调整近尾声拆款需求淡，短票利率往低位靠拢

* 银行积数调整近尾声，拆款需求清淡 * 大行对票券商略降利率，一周在0.38% * 短票利率往低位靠拢，30天做在0.38% * 月底效应不明显，债券RP利率大致持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北10月30日 - 台湾银行间短率周一稳中微降。资金调度人士称，虽时值月底， 惟随各银行积数调整已大致近尾声，亦使今天拆款需求显得相当清淡，到期亦未全数续做， 但小银行仍有零星新增拆入需求。 利率方面，一大型银行资调人员说，今天对银行拆出利率不变，一周开在0.32%，但对 票券商则自上周的0.39%，往下调为0.38%。 〞今天我们都是做一周的，就是先做跨月，利率有变，票券商有往下降。〞前述大型银 行资调人员说。 另一大型银行资调人员亦称，随各银行积数大致调整好，今天仅少数小型银行有零星的 拆款需求，利率趋稳，对银行一周在0.27-0.30%，票券商则在0.38%。 一大型商银资调人员说，因拆款需求非常清淡，利率略为往下调，对票券商两周做在0. 37%。 在票券商方面，资调人员均称，因资金缺口不大，钱很好拿，部分银行利率略松动，一 周拆在0.38%，少数则在0.37%。 〞一大早钱就够了，因为很多银行一早就打来，问我要不要钱。〞一大型票券商资调人 员说，〞真的很怕人家一直打来，没有缺口怎么做？〞。 他们表示，上周五部分银行因回补积数，无法充分提供资金，惟随积数大致调整好，今 天开始到市场丢钱，淡化月底效应。 本地时间17:33 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.205 30.277 台湾加权股价指数<.TWII 10,756.87 10,709.11 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.280% 0.174-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.380% 0.174-0.390% --两周拆款利率区间 0.330-0.390% 0.330-0.385% **短票利率往低位靠拢** 短票方面，票券商表示，今天虽是月底，但市场资金仍相当充沛，且资金缺口不大，利 率往低位靠拢。 〞今天只做0.38%，因为钱够了。〞一大型票券商交易员说，〞上礼拜五还有做0.39%的 呢。〞 另一大型票券商交易员亦称，虽是月底惟资金相当多，利率往低位靠拢，且几乎是〞一 口价〞，都做在0.38%。 今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.380%，上日则在0.38-0.385%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.381%，区间在0.30-0.39%， 成交117.76亿台币；前日加权平均利率在0.382%，区间在0.37-0.45%，成交69.5亿台币。 台湾央行周一发行4,141亿台币定存单，发行余额减14亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆2,158亿台币，余日各有：周二1,979.5亿、周三8亿、周 四2,835.5亿及周五3,380亿。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备335亿台币，累计超额准备1兆913亿台币 、加计前期1%的超额准备1兆2,175亿台币。 **债券RP利率大致持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员说，今天缺口不大，资金调度相当顺畅，利率大 致持稳，惟在跨月方面，利率稍稍有弹性。 〞公司债RP利率大概在0.41-0.42%，但月底了，客人有要的比较多一点。〞一大型证券 商交易员，〞平常大多做在0.41%，今天跨月有做0.42%。〞 另一大型证券商交易员亦称，虽然接近月底，但缺口不大，钱还是很好找，利率变化不 大。 票券商方面，交易员均指出，今天市场资金状况平平，利率亦无大变化，大致持稳于上 日水准。 本周紧缩因素有：今天韩国发展银行发行5年期美元债3.0亿；周五有摩根大通 发行1.92亿美元国际债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率与上日水准一致，月内公债RP利率主要在0. 30-0.31%，跨月0.31-0.32%；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月利率在0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率变化亦不大，极短天期利率在0.22-0.23%；一周 以上公债RP利率区间0.26-0.28%，上日则在0.25-0.30%；一周以上公司债RP利率区间在0.29 -0.32%，上日亦同。（完） (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)