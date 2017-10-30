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更新版 1-台湾货币市场：银行积数调整近尾声拆款需求淡，短票利率往低位靠拢
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2017年10月30日 / 上午9点41分 / 更新于 17 小时内

更新版 1-台湾货币市场：银行积数调整近尾声拆款需求淡，短票利率往低位靠拢

3 分钟阅读

    * 银行积数调整近尾声，拆款需求清淡
    * 大行对票券商略降利率，一周在0.38%
    * 短票利率往低位靠拢，30天做在0.38%
    * 月底效应不明显，债券RP利率大致持稳

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北10月30日 - 台湾银行间短率周一稳中微降。资金调度人士称，虽时值月底，
惟随各银行积数调整已大致近尾声，亦使今天拆款需求显得相当清淡，到期亦未全数续做，
但小银行仍有零星新增拆入需求。
    
    利率方面，一大型银行资调人员说，今天对银行拆出利率不变，一周开在0.32%，但对
票券商则自上周的0.39%，往下调为0.38%。
    
    〞今天我们都是做一周的，就是先做跨月，利率有变，票券商有往下降。〞前述大型银
行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员亦称，随各银行积数大致调整好，今天仅少数小型银行有零星的
拆款需求，利率趋稳，对银行一周在0.27-0.30%，票券商则在0.38%。
    
    一大型商银资调人员说，因拆款需求非常清淡，利率略为往下调，对票券商两周做在0.
37%。
    
   在票券商方面，资调人员均称，因资金缺口不大，钱很好拿，部分银行利率略松动，一
周拆在0.38%，少数则在0.37%。
    
    〞一大早钱就够了，因为很多银行一早就打来，问我要不要钱。〞一大型票券商资调人
员说，〞真的很怕人家一直打来，没有缺口怎么做？〞。
    
    他们表示，上周五部分银行因回补积数，无法充分提供资金，惟随积数大致调整好，今
天开始到市场丢钱，淡化月底效应。    
    
    
 本地时间17:33                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.205                     30.277    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,756.87                  10,709.11    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.280%               0.174-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.380%               0.174-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.330-0.390%               0.330-0.385%
    
    **短票利率往低位靠拢**
    
    短票方面，票券商表示，今天虽是月底，但市场资金仍相当充沛，且资金缺口不大，利
率往低位靠拢。
    
    〞今天只做0.38%，因为钱够了。〞一大型票券商交易员说，〞上礼拜五还有做0.39%的
呢。〞
    
    另一大型票券商交易员亦称，虽是月底惟资金相当多，利率往低位靠拢，且几乎是〞一
口价〞，都做在0.38%。
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.380%，上日则在0.38-0.385%。
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.381%，区间在0.30-0.39%，
成交117.76亿台币；前日加权平均利率在0.382%，区间在0.37-0.45%，成交69.5亿台币。
    
     台湾央行周一发行4,141亿台币定存单，发行余额减14亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆2,158亿台币，余日各有：周二1,979.5亿、周三8亿、周
四2,835.5亿及周五3,380亿。
    
    拆款中心资料显示，周一银行超额准备335亿台币，累计超额准备1兆913亿台币
、加计前期1%的超额准备1兆2,175亿台币。   
        
    
    **债券RP利率大致持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面，证券交易员说，今天缺口不大，资金调度相当顺畅，利率大
致持稳，惟在跨月方面，利率稍稍有弹性。
    
    〞公司债RP利率大概在0.41-0.42%，但月底了，客人有要的比较多一点。〞一大型证券
商交易员，〞平常大多做在0.41%，今天跨月有做0.42%。〞
    
    另一大型证券商交易员亦称，虽然接近月底，但缺口不大，钱还是很好找，利率变化不
大。
    
    票券商方面，交易员均指出，今天市场资金状况平平，利率亦无大变化，大致持稳于上
日水准。 
    
    本周紧缩因素有：今天韩国发展银行发行5年期美元债3.0亿；周五有摩根大通
发行1.92亿美元国际债。
 
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率与上日水准一致，月内公债RP利率主要在0.
30-0.31%，跨月0.31-0.32%；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月利率在0.42%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率变化亦不大，极短天期利率在0.22-0.23%；一周
以上公债RP利率区间0.26-0.28%，上日则在0.25-0.30%；一周以上公司债RP利率区间在0.29
-0.32%，上日亦同。（完）   

 (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)

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