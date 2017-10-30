更新版 1-《中国新债预测》国开行1/5/10年债收益率均值为3.91%、4.50%、4.48%

* 招标品种：国开行1/5/10年增发债 * 招标金额：1年：40亿；5年：50亿；10年：110亿 * 招标时间：10月31日9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.85%-4.05%；4.47%-4.52%；4.46%-4.51% * 预测均值：3.91%；4.50%；4.48% (更新发行规模上限) 路透上海10月30日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期债。路透调查显示， 近来债市弱势加剧，今日二级市场更是出现破位收益率飙涨，午后略现企稳迹象但时间短暂，料后市仍有反复 ，脆弱情绪主导下一级市场也难有起色，明日三期债预测均值为3.91%、4.50%和4.48%。 “今天太惨烈了，期货快收盘前反弹了一波，现券收益率也跟着下，速度还挺快的，主要是一级农发也还 行，带着情绪好了点，但感觉反弹很难持续。”上海一银行交易员称。 上海另一银行交易员谈到，买盘总体仍很脆弱，收益率在快速回落后尾市又震荡回升，目前10年国开指标 券170215收益率回到4.515%附近，距离盘中高点4.53%不远。 北京一银行交易员认为，目前即便有短暂回暖还只能看超跌反弹，“个人觉得可能再上冲一次才能知道（ 收益率）顶部是否稳。” 上海一券商交易员谈到，由于现券盘中波幅明显加剧，对新债定位的判断难度更大，明日三期债中标收益 率估计还是看二级的具体表现。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、五和10年期最新收益率为3.977 1%、4.4714%和4.4077%。 中国农业发展银行下午招标增发的三和五年固息债，中标收益率4.4550%和4.5533%，对应投标倍数3.44倍 和3.83倍。 明日三期债为该行今年第11期 、第六期 和第15期 的增 发债，票面利率分别为3.83%、4.02%和4.24%。 具体发行条款如下： 2017年第11/6/15期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：40亿；5年：50亿；10年：110亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 10月31日9:30-10:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 11月2日 起息日 1年：2017/10/20；5年：2017/4/17 10年：2017/8/24 分销期 11月1日-11月2日 上市日 11月6日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；5年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) (发稿 边竞； 审校 曾祥进)