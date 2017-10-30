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重温稿--《中国新债预测》国开行1/5/10年债收益率均值为3.91%、4.50%、4.48%
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2017年10月30日 / 晚上11点32分 / 更新于 11 小时内

重温稿--《中国新债预测》国开行1/5/10年债收益率均值为3.91%、4.50%、4.48%

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行1/5/10年增发债
    * 招标金额：1年：40亿；5年：50亿；10年：110亿
    * 招标时间：10月31日9:30-10:30
    * 受访人数：9位(银行、券商)
    * 预测区间：3.85%-4.05%；4.47%-4.52%；4.46%-4.51%
    * 预测均值：3.91%；4.50%；4.48%

    路透上海10月30日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发一、五和10年三期债。路透调查显示，
近来债市弱势加剧，今日二级市场更是出现破位收益率飙涨，午后略现企稳迹象但时间短暂，料后市仍有反复
，脆弱情绪主导下一级市场也难有起色，明日三期债预测均值为3.91%、4.50%和4.48%。
    
    “今天太惨烈了，期货快收盘前反弹了一波，现券收益率也跟着下，速度还挺快的，主要是一级农发也还
行，带着情绪好了点，但感觉反弹很难持续。”上海一银行交易员称。
    
    上海另一银行交易员谈到，买盘总体仍很脆弱，收益率在快速回落后尾市又震荡回升，目前10年国开指标
券170215收益率回到4.515%附近，距离盘中高点4.53%不远。
    
    北京一银行交易员认为，目前即便有短暂回暖还只能看超跌反弹，“个人觉得可能再上冲一次才能知道（
收益率）顶部是否稳。”
    
    上海一券商交易员谈到，由于现券盘中波幅明显加剧，对新债定位的判断难度更大，明日三期债中标收益
率估计还是看二级的具体表现。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一、五和10年期最新收益率为3.977
1%、4.4714%和4.4077%。    
    
    中国农业发展银行下午招标增发的三和五年固息债，中标收益率4.4550%和4.5533%，对应投标倍数3.44倍
和3.83倍。            
                    
    明日三期债为该行今年第11期               、第六期               和第15期               的增
发债，票面利率分别为3.83%、4.02%和4.24%。
    
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第11/6/15期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：40亿；5年：50亿；10年：110亿
    期限/计息方式     1/5/10年固息
    招标时间          10月31日9:30-10:30
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            11月2日
    起息日            1年：2017/10/20；5年：2017/4/17
                      10年：2017/8/24
    分销期            11月1日-11月2日
    上市日            11月6日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；5年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞； 审校 曾祥进)

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