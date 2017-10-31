FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
修正-《全球汇市》风险偏好降温推低美元兑日圆，关注日本央行政策决定
频道
专题
焦点：韩中两国同意修复关系 摆脱萨德僵局
半岛局势
焦点：韩中两国同意修复关系 摆脱萨德僵局
原加泰罗尼亚领导人同意12月21日选举 西班牙高院传唤其作证
时事要闻
原加泰罗尼亚领导人同意12月21日选举 西班牙高院传唤其作证
焦点：10月OPEC石油产量下降 因伊拉克出口减少且其他产国继续减产
深度分析
焦点：10月OPEC石油产量下降 因伊拉克出口减少且其他产国继续减产
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月31日 / 凌晨1点37分 / 1 天前

修正-《全球汇市》风险偏好降温推低美元兑日圆，关注日本央行政策决定

3 分钟阅读

 (更正：因英文原文有误，第三段改为“外界认为鲍威尔比其他人选的货币政策立场偏向鸽派”，非“鲍威尔
被视为货币政策的中间派”。)
    * 特朗普前竞选经理受指控令美元承压，投资者谨慎
    * 日圆兑美元触及一周高点
    * 日本央行政策决定将在0300GMT-0500GMT左右公布
    * 日本央行料按兵不动，对日圆影响不大

    路透新加坡10月31日 - 美元兑日圆周二触及一周低点，因投资者趋于谨慎。此前为针对俄罗斯干预2016
年美国大选的联邦调查中，美国总统特朗普前竞选经理马纳福特(Paul Manafort)被指控犯有洗钱罪。

    分析师们称，有报导称特朗普可能选择美国联邦储备委员会(FED/美联储)理事鲍威尔为下任美联储主席，
也令美元承压。

    外界认为鲍威尔比其他人选的货币政策立场偏向鸽派，尤其是相较于斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)
，后者是美联储下任主席的另一位优先候选人。
    
    美元兑日圆      持稳于113.15，亚洲盘初曾低见112.97，为10月20日以来最低点。
    
    调查俄罗斯是否干预2016年美国大选的联邦调查员周一指控，总统特朗普的前竞选经理马纳福特(Paul Ma
nafort)和另一名助手盖茨(Rick Gates)犯有洗钱罪。            
    
    Oanda驻新加坡的亚太交易主管Stephen Innes称，这是美国司法部特别检察官穆勒对通俄门调查的最新进
展，令美元承压。


    “这一因素给美元/日圆带来少许压力。我认为还存在一点不确定性，”Innes称，并表示随着风险偏好看
似有些动摇，日圆获得一些支撑。
    
    亚洲股市周二走势低迷，跟随美股周一的疲弱表现。
    
    由于低收益的日圆经常被用作投资较高收益货币和资产的融资币，当投资者开始缩减风险头寸时，日圆就
会因空头回补而受益。
    
    日本央行周二稍晚将公布货币政策决定，可能在0300-0500GMT左右。市场认为该央行几乎肯定会按兵不动
，因此不太可能对日圆走势产生很大影响。
    
    市场普遍预期日本央行将保持承诺不变，维持短期利率目标在负0.1%、10年期日债收益率目标在零水平左
右。            


    欧元兑美元      下滑0.1%至1.1640美元，但仍高于上周五触及的三个月低位1.1574美元。
    
    澳元小跌，此前中国公布10月官方制造业采购经理人指数下降，不及预期。            
    
    澳元兑美元        跌0.1%至0.7679美元。由于澳洲与中国的紧密贸易关系，澳元对中国数据较为敏感。
    
                                         纽约   当日  今年来  2016年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1638  1.1649  -0.09 +10.70  1.0513
    美元/日圆                   113.11  113.17  -0.05  -3.22  116.87
    欧元/日圆                   131.63  131.84  -0.16  +6.89  123.14
    美元/瑞郎                   0.9957  0.9942  +0.15  -2.17  1.0178
    英镑/美元                   1.3196  1.3207  -0.08  +6.97  1.2336
    美元/加元                   1.2833  1.2828  +0.04  -4.45  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6358  6.6352  +0.01  -4.83  6.9726
    澳元/美元                   0.7682  0.7687  -0.07  +6.47  0.7215
    新西兰元/美元               0.6850  0.6875  -0.36  -1.31  0.6941
    澳元/日圆                   86.910  86.990  -0.09  +3.07  84.320
    新西兰元/日圆               77.510  77.820  -0.40  -4.51  81.170
    英镑/日圆                   149.26  149.46  -0.13  +3.64  144.02
    澳元/新西兰元               1.1212  1.1176  +0.32  +7.98  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below