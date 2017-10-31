修正-《全球汇市》风险偏好降温推低美元兑日圆，关注日本央行政策决定

(更正：因英文原文有误，第三段改为“外界认为鲍威尔比其他人选的货币政策立场偏向鸽派”，非“鲍威尔 被视为货币政策的中间派”。) * 特朗普前竞选经理受指控令美元承压，投资者谨慎 * 日圆兑美元触及一周高点 * 日本央行政策决定将在0300GMT-0500GMT左右公布 * 日本央行料按兵不动，对日圆影响不大 路透新加坡10月31日 - 美元兑日圆周二触及一周低点，因投资者趋于谨慎。此前为针对俄罗斯干预2016 年美国大选的联邦调查中，美国总统特朗普前竞选经理马纳福特(Paul Manafort)被指控犯有洗钱罪。 分析师们称，有报导称特朗普可能选择美国联邦储备委员会(FED/美联储)理事鲍威尔为下任美联储主席， 也令美元承压。 外界认为鲍威尔比其他人选的货币政策立场偏向鸽派，尤其是相较于斯坦福大学教授泰勒(John Taylor) ，后者是美联储下任主席的另一位优先候选人。 美元兑日圆 持稳于113.15，亚洲盘初曾低见112.97，为10月20日以来最低点。 调查俄罗斯是否干预2016年美国大选的联邦调查员周一指控，总统特朗普的前竞选经理马纳福特(Paul Ma nafort)和另一名助手盖茨(Rick Gates)犯有洗钱罪。 Oanda驻新加坡的亚太交易主管Stephen Innes称，这是美国司法部特别检察官穆勒对通俄门调查的最新进 展，令美元承压。 “这一因素给美元/日圆带来少许压力。我认为还存在一点不确定性，”Innes称，并表示随着风险偏好看 似有些动摇，日圆获得一些支撑。 亚洲股市周二走势低迷，跟随美股周一的疲弱表现。 由于低收益的日圆经常被用作投资较高收益货币和资产的融资币，当投资者开始缩减风险头寸时，日圆就 会因空头回补而受益。 日本央行周二稍晚将公布货币政策决定，可能在0300-0500GMT左右。市场认为该央行几乎肯定会按兵不动 ，因此不太可能对日圆走势产生很大影响。 市场普遍预期日本央行将保持承诺不变，维持短期利率目标在负0.1%、10年期日债收益率目标在零水平左 右。 欧元兑美元 下滑0.1%至1.1640美元，但仍高于上周五触及的三个月低位1.1574美元。 澳元小跌，此前中国公布10月官方制造业采购经理人指数下降，不及预期。 澳元兑美元 跌0.1%至0.7679美元。由于澳洲与中国的紧密贸易关系，澳元对中国数据较为敏感。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1638 1.1649 -0.09 +10.70 1.0513 美元/日圆 113.11 113.17 -0.05 -3.22 116.87 欧元/日圆 131.63 131.84 -0.16 +6.89 123.14 美元/瑞郎 0.9957 0.9942 +0.15 -2.17 1.0178 英镑/美元 1.3196 1.3207 -0.08 +6.97 1.2336 美元/加元 1.2833 1.2828 +0.04 -4.45 1.3430 美元/离岸人民币 6.6358 6.6352 +0.01 -4.83 6.9726 澳元/美元 0.7682 0.7687 -0.07 +6.47 0.7215 新西兰元/美元 0.6850 0.6875 -0.36 -1.31 0.6941 澳元/日圆 86.910 86.990 -0.09 +3.07 84.320 新西兰元/日圆 77.510 77.820 -0.40 -4.51 81.170 英镑/日圆 149.26 149.46 -0.13 +3.64 144.02 澳元/新西兰元 1.1212 1.1176 +0.32 +7.98 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完)