更新版 1-中国汇市：人民币收升逾200点创十日新高，市场期待美联储下任主席人选

* 人民币收升逾200点创十日新高 * 美指调整刺激人民币多头入场 * 美指反弹趋势未变，人民币升幅或有限 * 中美利差略有扩大有利提升人民币资产吸引力 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京10月31日 - 人民币兑美元即期周二随中间价高开高走，一路 劲升，最终收升逾200余点创十日新高，单日升幅达0.31%。交易员表示，隔夜美指调整刺激 人民币多头入场，加上接近年底，人民币流动性相对紧张，而美指温和反弹走势并未变化， 预计人民币升幅较有限，随着美联储下任主席人选、税改等落地，中期美指转升料续施压人 民币。 他们并表示，最近中美利差略有扩大，因中国国债收益率稳步上行，这有利于稳定资本 流动，提升人民币资产吸引力，进而稳定汇率预期，加上中国经济基本面表现较好，人民币 并不存在大幅下跌的可能。 “央妈基本不会在即期市场出现了，现在最大参考就是欧元、美指，美指调了，人民币 就跟着升一些。”一外资行交易员称，“人民币实际利率偏紧，对人民币还是有抬升作用。 ” 中资交易员并指出，现在监管干预比原来明显减少，市场主要由客盘来推动，市场期待 周四美联储主席人选，加上通常年底购汇会多一些，人民币短期升幅料有限，区间窄幅波动 料可能性更大。 全球汇市方面，美元兑日圆周二触及一周低点，因投资者趋于谨慎。此前为针对俄罗斯 干预2016年美国大选的联邦调查中，美国总统特朗普前竞选经理马纳福特被指控犯有洗钱罪 。另有报导称特朗普可能选择美联储(FED)理事鲍威尔为下任美联储主席，也令美元承压。[ FRX/CN] 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.6272 6.6476 0.31% 中间价 6.6397 6.6487 0.14% 成交额 242.1亿美元 287.32亿美元 日内波动幅度(pips) 175 日低6.6404 日高6.6229 今年以来升贬幅度 4.86% 2005年汇改以来升贬幅度 24.89% 一年期美元/人民币掉期 975 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6287 6.6371 一年期NDF 6.785 6.7927 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6285 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.7178元、5.8612元和8.7596元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/李文科; 审校 乔艳红/曾祥进)