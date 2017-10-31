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更新版 1-中国汇市：人民币收升逾200点创十日新高，市场期待美联储下任主席人选
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2017年10月31日 / 上午9点22分 / 1 天前

更新版 1-中国汇市：人民币收升逾200点创十日新高，市场期待美联储下任主席人选

2 分钟阅读

    * 人民币收升逾200点创十日新高
    * 美指调整刺激人民币多头入场
    * 美指反弹趋势未变，人民币升幅或有限
    * 中美利差略有扩大有利提升人民币资产吸引力

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京10月31日 - 人民币兑美元即期周二随中间价高开高走，一路
劲升，最终收升逾200余点创十日新高，单日升幅达0.31%。交易员表示，隔夜美指调整刺激
人民币多头入场，加上接近年底，人民币流动性相对紧张，而美指温和反弹走势并未变化，
预计人民币升幅较有限，随着美联储下任主席人选、税改等落地，中期美指转升料续施压人
民币。
       
    他们并表示，最近中美利差略有扩大，因中国国债收益率稳步上行，这有利于稳定资本
流动，提升人民币资产吸引力，进而稳定汇率预期，加上中国经济基本面表现较好，人民币
并不存在大幅下跌的可能。

    “央妈基本不会在即期市场出现了，现在最大参考就是欧元、美指，美指调了，人民币
就跟着升一些。”一外资行交易员称，“人民币实际利率偏紧，对人民币还是有抬升作用。
”
    
    中资交易员并指出，现在监管干预比原来明显减少，市场主要由客盘来推动，市场期待
周四美联储主席人选，加上通常年底购汇会多一些，人民币短期升幅料有限，区间窄幅波动
料可能性更大。

    全球汇市方面，美元兑日圆周二触及一周低点，因投资者趋于谨慎。此前为针对俄罗斯
干预2016年美国大选的联邦调查中，美国总统特朗普前竞选经理马纳福特被指控犯有洗钱罪
。另有报导称特朗普可能选择美联储(FED)理事鲍威尔为下任美联储主席，也令美元承压。[
FRX/CN]
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：   
    
 在岸市场人民币兑美元              今日            上日           升贬
      即期成交价格                6.6272          6.6476          0.31%
            中间价                6.6397          6.6487          0.14%
      成交额                   242.1亿美元     287.32亿美元         
          日内波动幅度(pips)       175          日低6.6404     日高6.6229
            今年以来升贬幅度                                         4.86%
      2005年汇改以来升贬幅度                                        24.89%
       一年期美元/人民币掉期             975                              
                                                               
                                                                    
 离岸人民币市场                    今日            上日                   
            CNH即期               6.6287          6.6371                  
     一年期NDF                    6.785           6.7927                  
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6285
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.7178元、5.8612元和8.7596元。    

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 乔艳红/曾祥进)

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