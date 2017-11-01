重温稿-台湾货币市场：利率持稳因资金满溢拆款需求冷淡，少量短票利率跌破0.38%

* 银行间短率大致持稳，拆款需求清淡 * 资金多，银行一早即排队等央行收资金 * 票券商缺口小，少量短票利率跌破0.38% * 投信狂丢钱资金满溢，利率区间拉大 记者 罗两莎 路透台北10月31日 - 台湾银行间短率周二持稳。资金调度人士表示，今天因各大型票 券商资金缺口都不大，加上各银行积数大致已调整好，市场资金满溢，拆款需求更趋清淡， 利率则无变化。 他们指出，由于市场资金更趋宽松，银行和票券商拆款到期大多未续拆，比较特殊的是 ，不到十点即有银行开始排队等央行回收资金。 〞从上礼拜五开始就发现资金水位慢涨起来，今天满潮了。〞一大型银行资调人员说， 〞一大早就有人来排队，已经很久没有这种状况了。〞 一大型银行资调人员即称，今天票券商缺口都不大，到期大都还款，〞(拆款)生意很不 好，没有什么需求，可能是大家都(积数)调的差不多了。〞 另一大型银行资调人员则指出，今天拆款需求还不错，利率则持稳，对银行一周开在0. 32%，对票券商则在0.38%。 在票券商方面，资调人员均称，资金缺口很小，仅少量拆入，利率变化不大，一周在0. 37-0.38%。 他们表示，因市场两大金主都有提供资金，但大家不是没缺口，就是缺口不大，资金调 度平顺。 本地时间17:56 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.170 30.205 台湾加权股价指数<.TWII 10,793.80 10,756.87 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.260% 0.177-0.280% --一周拆款利率区间 0.176-0.380% 0.180-0.380% --两周拆款利率区间 0.330-0.380% 0.330-0.390% **少量短票利率跌破0.38%** 短票方面，票券商指出，今天大家都没有什么缺口，且明显感受到市场资金偏多，就连 平常极少有余裕资金的小型银行，也在市场上找寻标的。 他们表示，由于资金缺口小，只好尽量少卖票，利率则维持在上日0.38%水准，但也有 少量利率跌破0.38%，略微往下拉至0.375%。 〞早上有一家很特别的银行也出来要买票，显然市场钱真的很多。〞一大票券商交易员 说。 今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.380%，少量在0.375%，上日则在0. 38%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.378%，区间在0.35-0.39%， 成交89.06亿台币；前日加权平均利率在0.381%，区间在0.30-0.39%，成交117.76亿台币。 台湾央行周二发行1,861.5亿台币定存单，发行余额减118亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆2,158亿台币，余日各有：周三8亿、周四2,835.5亿及周 五3,380亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备394亿台币，累计超额准备1兆1,359亿台 币、加计前期1%的超额准备1兆2,621亿台币。 **债券RP市场资金满溢** 债券附买回(RP)市场方面，交易员指出，今天投信、寿险和银行都多钱，市场资金满溢 ，但因是月底，明天即跨月，利率稍有变化。 票券商交易员均称，今天投信公司在市场上疯狂丢钱，钱多到不行，因而略为拉低银行 的公债RP利率，惟幅度不大。 〞整个市场资金满溢，钱很多，都一直拒绝人，投信和寿险都多钱，只好退银行的(钱) 。〞一大型票券商交易员说，〞被退钱的银行一直说：请手下留情，不要退太多。〞 在证券商方面，交易员均指出，今天明显感受到资金偏多的情况，利率则因月底因素而 适度调整。 〞钱偏多，投信一直来问要不要收钱？真是伤脑筋啊。〞一大型证券商交易员说。 另一大型证券商交易员则称，资金虽多，但因是月底，明天即跨月，因而依惯例〞稍微 〞拉高利率，公债RP利率自上日的0.30%调为0.31%，公司债则自昨天的0.40%略升为0.41%。 本周紧缩因素为：周五有摩根大通发行1.92亿美元国际债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率稳中略升，公债RP利率主要在0.31%；公司 债RP利率则落在0.40-0.41%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率区间拉大，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以 上公债RP利率区间0.25-0.31%，上日则在0.26-0.28%；一周以上公司债RP利率区间在0.32-0 .34%，上日则在0.29-0.32%。（完） (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)