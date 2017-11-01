更新版 1-台湾货币市场：月初效应显现资金趋宽松，拆款短票及RP利率全面微跌

* 月初效应显现，资金明显趋宽松 * 大型银行顺应情势，拉低拆款利率 * 部分票券商试着拉低利率至0.37% * 资金大举涌入，债券RP利率略走低 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北11月1日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人士说，今天市场整体资金非常充沛，拆款需求 不大，部分大型银行已顺应市场资金情势，略为调低拆款利率，票券商一周在0.36-0.37%。 他们表示，月初效应显现，资金明显转趋宽松，且各银行积数大都已调好，一大早就有不少本地和外商银 行开始排队，等待央行收回资金。 〞很松啊，拆款到期都还掉了，只有少量续拆，利率有往下拉。〞一大型银行资调人员说，〞最近很多外 商银行都多钱，一大早就来排队了。〞 他说，随各银行积数大致调整好，资金转趋宽松，因而顺势情势拉低利率，对票券商一周拆款利率降为0. 37%，昨天则在0.38%。 另一大型银行资调人员则称，因提存期还没过，拆款利率暂时维持不变，对票券商一周仍在0.38%，〞利 率已经开出去了，要不要调(降)等明天再说吧。〞 票券商方面，资调人员均指出，资金非常多，拆款利率亦跟着往下调，一周拆款利率大致在0.36-0.37%， 但有少量仍在0.38%。 〞喔！钱超多的，大家都打来问我要不要钱，钱一堆！〞一大型票券商资调人员说。 台湾央行今天傍晚预告，将在周五(3日)发行的7天期定期存单，利率维持在0.20%。 本地时间17:36 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.175 30.170 台湾加权股价指数<.TWII 10,806.36 10,793.80 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.280% 0.176-0.260% --一周拆款利率区间 0.175-0.380% 0.176-0.380% --两周拆款利率区间 0.290-0.360% 0.330-0.380% **部分票券商略拉低利率** 短票方面，票券商称，时值进入月初，市场资金更趋宽松，因而试着略为拉低利率至0.37%，但大部分还 是成交在0.38%。 他们表示，因今天是月初，来自寿险公司的巨额资金大举涌入货币型基金，投信公司收到申购款，只好往 外丢，致资金更浮滥。 〞月初，我们有嚐试着用0.37%来做，但大部分还是做在0.38%。〞一大型票券商交易员说，〞每家都很多 钱，就很烦恼啊。〞 今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.38%，部分在0.37%；上日主要在0.380%，少量在0.37 5%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.38%，区间在0.375-0.39%，成交44.08亿台币 ；前日加权平均利率在0.378%，区间在0.35-0.39%，成交89.06亿台币。 台湾央行周三发行109亿台币定存单，发行余额增101亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆2,158亿台币，余日各有：周四2,835.5亿及周五3,380亿。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备361亿台币，累计超额准备1兆1,773亿台币、加计前期1%的 超额准备1兆3,035亿台币。 **债券RP利率略走低** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，事实上，昨天下午资金即陆续涌现，投信、寿险交易员到 处打电话〞塞钱〞，但因券不多，只好往外推，利率则暂时维持在原水准。 〞钱很多，很多人打电话来，我都跟他们说：赶快去别的地方丢。〞一大证券商交易员，〞至于最后他们 是成功还是绝望，就不得而知了。〞 票券商交易员亦称，整体资金非常宽松，利率略往下调，但也有票券商维持原水准。 一大型票券商交易员说，资金源源不绝涌入，但缺口不大，只好〞汰高换低〞，把利率比较的银行钱退掉 。 〞钱又更多了，投信的钱都没有地方塞，利率没有变。〞 另一大型票券商交易员说，〞这个时间点还没 有调利率，基本上是在做功德的。〞 本周紧缩因素为：周五有摩根大通发行1.92亿美元国际债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持稳，公债RP利率主要在0.30-0.31%，上日在0.31%；公 司债RP利率在0.40-0.41%，上日亦同。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率略走低，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上公债RP利率区间在 0.26-0.29%，上日则在0.25-0.31%；一周以上公司债RP利率区间在0.29-0.30%，上日则在0.32-0.34%。（完） (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)