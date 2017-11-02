FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更新版 1-台湾货币市场：大银行再降拆款利率，RP市场资金明显偏多利率持平
频道
专题
综述：特朗普出访亚洲之际 美国战略轰炸机在韩国进行演习
半岛局势
综述：特朗普出访亚洲之际 美国战略轰炸机在韩国进行演习
焦点：特朗普选择立场居中的鲍威尔担任美联储主席
深度分析
焦点：特朗普选择立场居中的鲍威尔担任美联储主席
财新中国10月服务业PMI小幅回升至51.2 综合PMI降至16个月最低
中国财经
财新中国10月服务业PMI小幅回升至51.2 综合PMI降至16个月最低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月2日 / 上午9点50分 / 1 天前

更新版 1-台湾货币市场：大银行再降拆款利率，RP市场资金明显偏多利率持平

3 分钟阅读

    * 资金趋宽松，大型银行再降拆款利率
    * 两大行对票券商一周拆款降至0.36%
    * 月初效应，月内短票在0.35-0.36%
    * 投信和银行钱偏多，债券RP利率持平

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北11月2日 - 台湾银行间短率周四进一步走低。资金调度人士表示，今天整体市场资金依旧相当宽
松，加上月初因素，大型银行进一步拉低拆款利率，对票券商一周降为0.36%，对银行亦往下调至0.28%。
    
    他们指出，目前外商银行普遍呈现多钱状态，拆款需求不大，不少银行一大早即排队，等待央行回收市场
过剩资金。
    
    〞(拆款)没什么需求，因为月初啊，外商钱还是很多，利率有下来。〞一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员表示，各银行调完积数后资金陆续释出，今天顺应市场资金情势，下调拆款利率，
对票券商一周拆款利率自上日的0.38%，直接下调至0.36%。
    
    一大型商银资调人员也说，资金非常多，但拆款到期都有续拆，利率则进一步往下调，票券商一周拆在0.
36%，两周则在0.37%，〞钱突然变得好多喔，已经很久没有看到这么多钱了。〞
    
    票券商资调人员即称，钱很多，今天拆款利率明显下调，一周自上日的0.37-0.38%直接下杀到0.36%，两
周亦拆在0.37%的较低水准。
     
              
 本地时间17:43                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.186                     30.175    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,788.51                  10,806.36    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.171%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.260%               0.174-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.370%               0.175-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.370%               0.290-0.360%
    
    **短票月内在0.35-0.36%**
    
    短票方面，票券商交易员指出，月初效应持续发威，随银行陆续调好积数，加上放款需求不强，使资金更
趋宽松，月内利率在0.35-0.36%。
    
    他们还说，因台股最近表现不错，外资多偏汇入，外商银行普遍多钱，整体资金非常多，到期大多续做。
    
    〞钱很多，(提存期)快结束了，大家都开始丢钱。〞一大型票券商交易员说。
        
    今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.37-0.385%；上日则在0.38%，部分在0.37%。月内则
在0.35-0.36%。
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.377%，区间在0.36-0.39%，成交40.63亿台币
；前日加权平均利率在0.38%，区间在0.375-0.39%，成交44.08亿台币。
    
    台湾央行周四发行2,728亿台币定存单，发行余额减107.5亿台币。周五到期定存单金额则有3,380亿。
    
    拆款中心资料显示，周四银行超额准备518亿台币，累计超额准备1兆2,297亿台币、加计前期1%的
超额准备1兆3,558亿台币。   
        
    
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，票券商和证券商交易员均称，市场资金宽松，尤其是投信和银行普遍偏多钱，
利率则持平于上日水准。
    
    〞今天(资金缺口)很早就平了，钱算满多的，利率不变。〞一大型票券商交易员说。
       
    本周紧缩因素为：周五有摩根大通发行1.92亿美元国际债。
 
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率与上日水准相同，公债RP利率主要在0.30-0.31%；公司债RP利
率在0.40-0.41%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率持平，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上公债RP利率区间在0.
26-0.29%；一周以上公司债RP利率区间在0.29-0.30%。（完）   

 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below