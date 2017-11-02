更新版 1-台湾货币市场：大银行再降拆款利率，RP市场资金明显偏多利率持平

* 资金趋宽松，大型银行再降拆款利率 * 两大行对票券商一周拆款降至0.36% * 月初效应，月内短票在0.35-0.36% * 投信和银行钱偏多，债券RP利率持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北11月2日 - 台湾银行间短率周四进一步走低。资金调度人士表示，今天整体市场资金依旧相当宽 松，加上月初因素，大型银行进一步拉低拆款利率，对票券商一周降为0.36%，对银行亦往下调至0.28%。 他们指出，目前外商银行普遍呈现多钱状态，拆款需求不大，不少银行一大早即排队，等待央行回收市场 过剩资金。 〞(拆款)没什么需求，因为月初啊，外商钱还是很多，利率有下来。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员表示，各银行调完积数后资金陆续释出，今天顺应市场资金情势，下调拆款利率， 对票券商一周拆款利率自上日的0.38%，直接下调至0.36%。 一大型商银资调人员也说，资金非常多，但拆款到期都有续拆，利率则进一步往下调，票券商一周拆在0. 36%，两周则在0.37%，〞钱突然变得好多喔，已经很久没有看到这么多钱了。〞 票券商资调人员即称，钱很多，今天拆款利率明显下调，一周自上日的0.37-0.38%直接下杀到0.36%，两 周亦拆在0.37%的较低水准。 本地时间17:43 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.186 30.175 台湾加权股价指数<.TWII 10,788.51 10,806.36 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.175% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.260% 0.174-0.280% --一周拆款利率区间 0.170-0.370% 0.175-0.380% --两周拆款利率区间 0.210-0.370% 0.290-0.360% **短票月内在0.35-0.36%** 短票方面，票券商交易员指出，月初效应持续发威，随银行陆续调好积数，加上放款需求不强，使资金更 趋宽松，月内利率在0.35-0.36%。 他们还说，因台股最近表现不错，外资多偏汇入，外商银行普遍多钱，整体资金非常多，到期大多续做。 〞钱很多，(提存期)快结束了，大家都开始丢钱。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.37-0.385%；上日则在0.38%，部分在0.37%。月内则 在0.35-0.36%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.377%，区间在0.36-0.39%，成交40.63亿台币 ；前日加权平均利率在0.38%，区间在0.375-0.39%，成交44.08亿台币。 台湾央行周四发行2,728亿台币定存单，发行余额减107.5亿台币。周五到期定存单金额则有3,380亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备518亿台币，累计超额准备1兆2,297亿台币、加计前期1%的 超额准备1兆3,558亿台币。 **债券RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，票券商和证券商交易员均称，市场资金宽松，尤其是投信和银行普遍偏多钱， 利率则持平于上日水准。 〞今天(资金缺口)很早就平了，钱算满多的，利率不变。〞一大型票券商交易员说。 本周紧缩因素为：周五有摩根大通发行1.92亿美元国际债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率与上日水准相同，公债RP利率主要在0.30-0.31%；公司债RP利 率在0.40-0.41%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率持平，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上公债RP利率区间在0. 26-0.29%；一周以上公司债RP利率区间在0.29-0.30%。（完） (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)