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更新版 1-《全球汇市》美元在税改计划公布后下滑，英镑在英国升息后大跌
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#市场报道
2017年11月2日 / 晚上10点21分 / 更新于 11 小时前

更新版 1-《全球汇市》美元在税改计划公布后下滑，英镑在英国升息后大跌

3 分钟阅读

    * 美元下跌，此前美国众议院共和党公布税改计划
    * 计划提议将企业税从35%下调至20%，减少个人所得税税级
    * 英镑骤降，此前英国央行升息，但表示未来升息步伐缓慢
    * 市场对特朗普提名鲍威尔出任美联储下任主席反应冷淡

 (新增汇率收盘表格)
    路透纽约11月2日 - 美元兑一篮子主要货币周四跌至一周最低水准，此前美国众议院共
和党公布税改计划。
        
    美元在美国下午交易中收复部份失地，但仍然走低，且对总统特朗普提名美联储理事鲍
威尔出任下任联储主席的消息反映冷淡。

    在鲍威尔讲话期间，美元兑日圆微幅上涨，美元指数也走坚，但最后回吐这些涨幅，日
内仍然下跌。
    
    根据文件摘要，税改议案提出将企业税从35%下调至20%，减少个人所得税税级。
    
    分析师表示，这份税改提议不太可能获得足够多议员的支持，也不可能给美国经济造成
显著影响。“大规模”减税是特朗普的主要竞选承诺。
        
    “市场认为，税改议案很快获得通过的可能性已经大大降低，”Chapdelaine Foreign 
Exchange董事总经理Douglas Borthwick说。“市场认为，这些举措不足以给经济造成实质
性影响。它能否给美国整体GDP造成实质性影响令人存疑。”
    
    减税预计将刺激支出增加，并推高通胀，从而推升美国利率，使美元更具吸引力。
    
    美元指数      跌至94.411，此为10月26日来最低，稍早美元指数上涨，几乎触及7月
中来最高。
    
    欧元兑美元      升至一周最高水准，升至1.1687美元。    
    
    税改计划公布后，美元兑日圆      也触及盘中低位，降至113.55日圆。
        
    美元兑英镑      大涨。英镑兑美元录得6月来最大单日跌幅，此前英国央行逾十年来
首次升息，但表示预计未来仅会缓慢升息。

    英镑兑欧元           跌近2%，为2016年10月来最大单日跌幅。
        
    英国央行货币政策委员会以7-2投票决定加息25个基点至0.50%，但预期未来三年仅需要
“非常缓慢”地进一步升息。            
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1656   1.1617   +0.34  +10.87   1.0513
    美元/日圆                   114.08   114.15   -0.06   -2.39   116.87
    欧元/日圆                   132.99   132.67   +0.24   +8.00   123.14
    美元/瑞郎                   0.9991   1.0031   -0.40   -1.84   1.0178
    英镑/美元                   1.3057   1.3244   -1.41   +5.84   1.2336
    美元/加元                   1.2806   1.2865   -0.46   -4.65   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6060   6.6075   -0.02   -5.26   6.9726
    澳元/美元                   0.7712   0.7675   +0.48   +6.89   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1650   1.1654   -0.03   +8.71   1.0717
    欧元/英镑                   0.8926   0.8770   +1.78   +4.79   0.8518
    新西兰元/美元               0.6912   0.6883   +0.42   -0.42   0.6941
    美元/挪威克朗               8.1333   8.1483   -0.18   -5.83   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4817   9.4674   +0.15   +4.36   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.3933   8.3993   -0.07   -7.84   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7851   9.7591   +0.27   +2.14   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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