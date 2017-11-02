更新版 1-《全球汇市》美元在税改计划公布后下滑，英镑在英国升息后大跌

* 美元下跌，此前美国众议院共和党公布税改计划 * 计划提议将企业税从35%下调至20%，减少个人所得税税级 * 英镑骤降，此前英国央行升息，但表示未来升息步伐缓慢 * 市场对特朗普提名鲍威尔出任美联储下任主席反应冷淡 (新增汇率收盘表格) 路透纽约11月2日 - 美元兑一篮子主要货币周四跌至一周最低水准，此前美国众议院共 和党公布税改计划。 美元在美国下午交易中收复部份失地，但仍然走低，且对总统特朗普提名美联储理事鲍 威尔出任下任联储主席的消息反映冷淡。 在鲍威尔讲话期间，美元兑日圆微幅上涨，美元指数也走坚，但最后回吐这些涨幅，日 内仍然下跌。 根据文件摘要，税改议案提出将企业税从35%下调至20%，减少个人所得税税级。 分析师表示，这份税改提议不太可能获得足够多议员的支持，也不可能给美国经济造成 显著影响。“大规模”减税是特朗普的主要竞选承诺。 “市场认为，税改议案很快获得通过的可能性已经大大降低，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说。“市场认为，这些举措不足以给经济造成实质 性影响。它能否给美国整体GDP造成实质性影响令人存疑。” 减税预计将刺激支出增加，并推高通胀，从而推升美国利率，使美元更具吸引力。 美元指数 跌至94.411，此为10月26日来最低，稍早美元指数上涨，几乎触及7月 中来最高。 欧元兑美元 升至一周最高水准，升至1.1687美元。 税改计划公布后，美元兑日圆 也触及盘中低位，降至113.55日圆。 美元兑英镑 大涨。英镑兑美元录得6月来最大单日跌幅，此前英国央行逾十年来 首次升息，但表示预计未来仅会缓慢升息。 英镑兑欧元 跌近2%，为2016年10月来最大单日跌幅。 英国央行货币政策委员会以7-2投票决定加息25个基点至0.50%，但预期未来三年仅需要 “非常缓慢”地进一步升息。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1656 1.1617 +0.34 +10.87 1.0513 美元/日圆 114.08 114.15 -0.06 -2.39 116.87 欧元/日圆 132.99 132.67 +0.24 +8.00 123.14 美元/瑞郎 0.9991 1.0031 -0.40 -1.84 1.0178 英镑/美元 1.3057 1.3244 -1.41 +5.84 1.2336 美元/加元 1.2806 1.2865 -0.46 -4.65 1.3430 美元/离岸人民币 6.6060 6.6075 -0.02 -5.26 6.9726 澳元/美元 0.7712 0.7675 +0.48 +6.89 0.7215 欧元/瑞郎 1.1650 1.1654 -0.03 +8.71 1.0717 欧元/英镑 0.8926 0.8770 +1.78 +4.79 0.8518 新西兰元/美元 0.6912 0.6883 +0.42 -0.42 0.6941 美元/挪威克朗 8.1333 8.1483 -0.18 -5.83 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4817 9.4674 +0.15 +4.36 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3933 8.3993 -0.07 -7.84 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7851 9.7591 +0.27 +2.14 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)