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更新版 1-台湾货币市场：整体资金宽松拆款利率不变，短票及RP利率大致持稳
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2017年11月3日 / 上午10点07分 / 更新于 17 小时前

更新版 1-台湾货币市场：整体资金宽松拆款利率不变，短票及RP利率大致持稳

2 分钟阅读

    * 资金持续宽松，拆款利率不变
    * 两大银行对票券一周均在0.36%
    * 缺口较小，短票利率变化不大
    * 债券RP市场资金多，交易平顺

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北11月3日 - 台湾银行间短率周五不变。资金调度人士说，因整体市场资金续呈
宽松状态，拆款市场需求不强；今天两大银行对票券商一周拆款利率均持平于上日0.36%原
水准。
    
    他们表示，今天是旬底，市场上钱非常多，拆款到期仅少量续做，由于资金无处去，不
少银行一早即排队等待央行回收资金。
    
    〞今天利率就没有再调了，对票券商一周在0.36%，银行在0.26-0.29%。〞一大型银行
资调人员说，〞需求不大，到期的有被还掉一些。〞
    
    票券商方面，他们指出，由于市场两大金主一周拆款利率都开在0.36%，拆款因而大多
拆在该水准，但也有部分民营银行提供较低利的资金，利率介于0.32-0.35%间。
                 
 本地时间17:57                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.172                     30.186    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,800.77                  10,788.51    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.171%                    0.171%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.260%                0.170-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.173-0.360%                0.170-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.270-0.370%                0.210-0.370%
 
       
    **短票利率大致持稳**
    
    短票方面，票券商交易员说，因市场资金很松，加上发行量不大，资金缺口较小，利率
亦无大变化。
    
    〞钱很多，缺口小，今天月内和跨月都有做到0.37%。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.37-0.38%，上日在0.37-0.385%。
月内在0.36-0.37%，上日则在0.35-0.36%。
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.373%，区间在0.35-0.385%
，成交63.53亿台币；前日加权平均利率在0.377%，区间在0.36-0.39%，成交40.63亿台币。
    
    台湾央行周五发行2,391.5亿台币定存单，发行余额减988.5亿台币。
    
    下周到期定存单金额共2兆649亿台币；分别为周一7亿、周二4,213亿、周三4,377.50亿
、周四8,013.80亿和周五4,037.70亿。

    拆款中心资料显示，周五银行超额准备503亿台币，累计至周日超额准备1兆2,79
3亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,055亿台币。   
        
    
    **债券RP交易平顺**
    
    债券附买回(RP)市场方面，票券商和证券商交易员均称，今天寿险和投信进出虽较频繁
，惟整体资金宽松，交易相当平顺。
    
    〞钱很多，虽然有些基金赎回，但利率没变。〞一大型证券商交易员说，〞券不多，交
易平顺。〞
  
    周五摩根大通发行1.92亿美元国际债。
 
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平于上日水准，公债RP利率主要在0.
30-0.31%；公司债RP利率在0.40-0.41%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率微幅波动，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以
上公债RP利率区间在0.26-0.28%，上日在0.26-0.29%，跨月在0.31%；而一周以上公司债RP
利率区间在0.29-0.33%，上日则在0.29-0.30%。（完）   

 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)

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