更新版 1-中国汇市：人民币大幅收跌逾200点，市场等待晚间美国非农数据

* 人民币收跌逾200点，中间价升至两周高点 * 市场对FED决议和下任联储主席人选反应平淡 * 市场等待美国非农数据 * 短期人民币料仍延续宽幅波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京11月3日 - 人民币兑美元即期周五大幅收跌逾200点，而中间 价则涨124点至两周新高。交易员表示，昨日国际市场重大事件接连不断但美元指数反应平 静，午后客盘购汇打压人民币一路走贬，并在收盘前跌破6.63关口；市场等待晚间美国非农 数据，若数据强劲美指有望走升并施压人民币。 他们并表示，短期人民币料仍维持双向宽幅波动，而当前时点机构做量的意愿较高。另 外人民币外汇市场已鲜见大行维稳踪影，客盘需求和美指走向是人民币汇率主要影响因素， 估计美国总统特朗普下周访华对人民币的影响更多在心理层面。 “下午还是有购汇盘，外围市场并没有变动，还是flow（客盘）带动的，flow就会让市 场一个方向，如果主要是自营做汇价就上下波动。”一中资行交易员称。 亦有外资行交易员表示，现在市场没什么明显的方向，央妈不在，大一点的客盘推一下 汇价就很容易波动。接下来看看非农会不会推高美指。 全球汇市方面，美元周五呈现区间波动，周线则是呈现跌势，市场正在顶待美国就业数 据以摆脱近期区间，部分分析师称美元或许已经暂时触顶。 英国央行采取10多年来首度升息行动，但表示未来仅会渐进升息，英镑周四创下6月来 最大单日跌幅；英国央行周四实施逾10年来的首次加息，但表示在英国为退出欧盟做准备之 际，未来进一步加息仅会是“渐进的”。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6285 6.6063 -0.33% FXS> 中间价 6.6072 6.6196 0.19% 成交额<CNYSPTVOL=C 215.29亿美 220.25亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 215 日低6.6305 日高6.609 今年以来升贬幅度 4.84% 2005年汇改以来升贬 24.86% 幅度 一年期美元/人民币 972 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6267 6.6059 一年期NDF<CNY1YNDF 6.783 6.7621 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6246 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.7159元、5.8047元和8.6439元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)