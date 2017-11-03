FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更新版 1-中国汇市：人民币大幅收跌逾200点，市场等待晚间美国非农数据
频道
专题
综述：特朗普出访亚洲之际 美国战略轰炸机在韩国进行演习
半岛局势
综述：特朗普出访亚洲之际 美国战略轰炸机在韩国进行演习
一周经济焦点：主要经济体央行升息已是进行式 但通胀在哪里？
深度分析
一周经济焦点：主要经济体央行升息已是进行式 但通胀在哪里？
图表新闻：美联储新主席提名人选鲍威尔的政策观点
国际财经
图表新闻：美联储新主席提名人选鲍威尔的政策观点
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月3日 / 上午9点17分 / 更新于 1 天前

更新版 1-中国汇市：人民币大幅收跌逾200点，市场等待晚间美国非农数据

2 分钟阅读

    * 人民币收跌逾200点，中间价升至两周高点
    * 市场对FED决议和下任联储主席人选反应平淡
    * 市场等待美国非农数据
    * 短期人民币料仍延续宽幅波动

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京11月3日 - 人民币兑美元即期周五大幅收跌逾200点，而中间
价则涨124点至两周新高。交易员表示，昨日国际市场重大事件接连不断但美元指数反应平
静，午后客盘购汇打压人民币一路走贬，并在收盘前跌破6.63关口；市场等待晚间美国非农
数据，若数据强劲美指有望走升并施压人民币。
    
    他们并表示，短期人民币料仍维持双向宽幅波动，而当前时点机构做量的意愿较高。另
外人民币外汇市场已鲜见大行维稳踪影，客盘需求和美指走向是人民币汇率主要影响因素，
估计美国总统特朗普下周访华对人民币的影响更多在心理层面。
    
    “下午还是有购汇盘，外围市场并没有变动，还是flow（客盘）带动的，flow就会让市
场一个方向，如果主要是自营做汇价就上下波动。”一中资行交易员称。

    亦有外资行交易员表示，现在市场没什么明显的方向，央妈不在，大一点的客盘推一下
汇价就很容易波动。接下来看看非农会不会推高美指。

    全球汇市方面，美元周五呈现区间波动，周线则是呈现跌势，市场正在顶待美国就业数
据以摆脱近期区间，部分分析师称美元或许已经暂时触顶。
    
    英国央行采取10多年来首度升息行动，但表示未来仅会渐进升息，英镑周四创下6月来
最大单日跌幅；英国央行周四实施逾10年来的首次加息，但表示在英国为退出欧盟做准备之
际，未来进一步加息仅会是“渐进的”。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美     今日         上日          升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.6285       6.6063        -0.33%
               FXS>                             
   中间价              6.6072       6.6196        0.19%
 成交额<CNYSPTVOL=C  215.29亿美  220.25亿美元        
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)     215       日低6.6305    日高6.609
   今年以来升贬幅度                                  4.84%
 2005年汇改以来升贬                                 24.86%
               幅度                             
  一年期美元/人民币         972                           
               掉期                             
                                                
                                                     
 离岸人民币市场         今日         上日                 
   CNH即期             6.6267       6.6059                
 一年期NDF<CNY1YNDF    6.783        6.7621                
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6246
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.7159元、5.8047元和8.6439元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below